上週 美國股市天旋地轉 震盪出了十大記錄

上週的美國股市天旋地轉，宛若雲霄飛車，也震盪出了十大記錄。

1. 創下史上最大跌點

上週一，道瓊大跌 1175 點，或 4.6%，以極大差距創下史上最大跌點。前次最大跌點僅 777 點，創於 2008 年 9 月 29 日。

2. 還創下史上第二大跌點

幾天後，上週四，道瓊收低 1033 點，跌點雖小於上週一，却是道瓊史上第二次收盤大跌逾 1000 點。道瓊史上，僅此二次大跌逾 1000 點，出現於同一週。

3. 二週暴跌達 2400 點

僅僅二週時間，道瓊大跌達 2400 點，或 9%。

4. 史上最大盤中跌點

上週一，道瓊跌至盤中低點時，狂跌了 1597 點。創下史上最大盤中跌點。

上次盤中最大跌點為 1089.42 點，創於 2015 年 5 月 24 日。

上週四，道瓊跌至盤中低點時，下跌了 1044 點。

5. 波動指數創最大升幅

上週一，追踪短期市場波動的 VIX 波動指數上漲達 116%，創下單日最高上漲百分比。上次最大單日漲幅為 64%，創於 2007 年 2 月。

創於 1990 年的 VIX 指數大幅上升，讓分析師大感意外。1 月 4 日，VIX 指數觸及歷史低點 8.56。

6. 二年來，股市首度回檔

上週四，道瓊與 S&P 500 收盤符合了回檔定義 -- 即自高點下跌至少 10%，為二年來首度出現。

7. 10 年期債券殖利率創四年高點

上週四，美國 10 年期債券殖利率上漲至 2.88%，創四年高點。

該數據極具重要性，因債券市場是擔憂通貨膨脹的良好指標。

8. 道瓊創下自 2016 年以來，跌幅最大的一週

上週，道瓊大跌 5.2%，創 2016 年 1 月以來，跌幅最大的一週。

9. S&P 500 亦創下自 2016 年以來，跌幅最大的一週

上週，S&P 500 下跌 5.2%，亦創下自 2016 年以來，跌幅最大的一週。

10. 自 1 月高點下跌以來，S&P 500 市值減少達 2.2 兆美元

根據標準普爾道瓊指數公司資料顯示，S&P 500 自 1 月 26 日所創歷史高點下跌以來，市值大幅減少了約 2.2 兆美元。