〈第一金法說〉承諾給股東穩定回報率 今年股利配發率至少6成

第一金（2892-TW）今 (1) 日舉行去 (2017) 年第四季線上法說，受到慶富案影響，去年稅後純益 154.32 億元，年減 10.7%，EPS 為 1.27 元，不過，第一金代理發言人李淑玲表示，希望給長期投資的股東穩定的回報率，因此，即便去年 EPS 衰退，但今年仍維持至少 6 成的股利配發率。

若以第一金去年 EPS 約 1.27 元估算，每股可配發現金股息約 0.762 元，以今天收盤價 19.95 元估算，現金股息殖利率約 3.82%。由於第一金 2016 年稅後純益 172.75 億元，每股稅後純益（EPS）1.45 元，獲利表現亮眼，第一金去年每股配發 1.2 元現金股息。

李淑玲表示，第一金若獲利有成長，都會盡量提高股利配發，且以現金股利為主，去年第一金 EPS 雖然從 1.45 元減降至 1.27 元，但今年配發率仍希望維持最少 60%，給長期投資的股東穩定的回報率。

此外，近期第一金股價重返 20 元高點，外資持股比率達 27.3%，第一金表示，風險控管中追求合理報酬，是新上任的董事長董瑞斌的要求，今年第一金也會尋求客戶、股東及員工三贏中，擺脫慶富案虧損，重新再出發。