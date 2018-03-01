〈第一金法說〉美國升息+海外布局助攻 看好今年獲利成長加速

第一金（2892-TW）今 (1) 日舉行去 (2017) 年第四季線上法說，會中公布去年稅後純益為 154.32 億元，年減 10.7%，EPS 為 1.27 元，其中獲利衰退主要受到子公司第一銀行針對慶富案提列 48 億元呆帳準備衝擊；展望今年，第一金代理發言人李淑玲表示，在美國升息助攻、海外分行表現可期下，估計獲利成長動能將加速。

李淑玲表示，市場普遍預期美國聯準會今年將再次升息，對於外幣放款占比高達 22% 的第一銀行，將是一大利多。根據第一金內部統計，美國升息 1 碼，全年淨利差可增加 1.2 個基本點，預估年底前會升息 3 次，每次升息 1 碼，可望帶動今年淨利差增加 1.8 個基本點。

至於海外布局部分，李淑玲說，去年海外分行獲利表現優異，香港分行全年獲利 3200 萬美元，位居海外分行獲利冠軍，其次為柬埔寨金邊分行獲利 2470 萬美元，以及紐約分行獲利 1780 萬美元。值得一提的是，去年海外分行獲利占全行獲利比重拉升至 48%，若扣除慶富案影響，仍有 38% 的正成長。

展望今年，李淑玲認為，第一金海外業務也將續創高峰，預期在第四季柬埔寨新設的暹粒支行，與其他東協、大中華與北美業務，不管在放款或交易收入等都將各有斬獲；另外歐洲法蘭克福、亞洲及北美地區也在評估增設拓點中，搭上全球升息的浪潮，獲利可望更上一層樓。