車好多完成C輪8.18億美元融資 騰訊(00700-HK)領投

車好多集團(旗下包含瓜子二手車直賣網、毛豆新車網)正式宣布，已完成8.18億美元C輪融資。此次融資由騰訊(00700-HK)領投，新加入的投資方包括工銀國際、雲鋒基金、方源資本、GIC、IDG資本、泰合資本。

同時，老股東紅杉資本中國基金、H CAPITAL、DST Global、今日資本、首鋼基金、山行資本追加投資，其中，A輪領投方紅杉中國已經連續三輪注資車好多;New Ambitious等老股東繼續跟投。泰合資本繼續擔任本次交易的獨家財務顧問。

據悉，本輪融資將重點用于瓜子二手車線下布局及市場占領、毛豆新車業務的規模化發展、用戶保障及體驗的升級、瓜子二手車與毛豆新車雙品牌的持續打造、産品創新和技術研發能力的持續投入、優秀人才招募與培養等方面。

車好多集團CEO楊浩湧表示，“過去的2年，車好多一直在探索和創新符合中國市場和消費者的二手車服務模式，我們建立了解決行業痛點和用戶痛點的核心方法論，這使得我們有機會制定新的标準和服務，實現行業重構升級。在這一過程中，我們構建了核心的數據和算法能力及覆蓋全國200個城市的線下服務能力，圍繞效率與體驗，真正在中國汽車零售服務領域，實現了三大覆蓋： 線上線下的全面覆蓋，新車與二手車業務的全面覆蓋，用戶汽車生命周期所有服務的全面覆蓋。 ”

車好多集團旗下擁有瓜子二手車直賣網與毛豆新車網兩大品牌業務，其中瓜子二手車直賣網成立于2015年9月。官方公布的數據顯示，2017年車好多營收增長環比達300%。第三方機構華通明略數據顯示，2017年下半年，瓜子二手車在二手車線上交易量占比為68.3%。

2017年，瓜子二手車推出保賣線下店，基于線下門店，為用戶提供交易、金融、保險、維修保養等二手車一站式服務。目前，瓜子保賣業務已覆蓋全國87個城市。

毛豆新車網則成立于2017年9月，以融資租賃模式撬動新車市場的毛豆新車網已與33個汽車品牌商建立合作，服務覆蓋全國近百個主流城市。毛豆新車網也在嘗試通過用戶交付體驗店的模式實現線上線下的有效聯動。

2017年10月，車好多集團宣布完成總額近6億美元的B輪融資，包含今年6月瓜子二手車宣布獲得的超4億美元B輪融資，以及10月車好多獲得的B+輪超1.8億美元融資。在此之前，車好多集團共完成天使輪6000萬美元、A輪超2.5億美元、B輪近6億美元三輪融資，融資總額達9億美元。

楊浩湧表示，2018年，車好多將持續加大研發投入，加強工程師，尤其是人工智能科學家隊伍建設，大力投入大數據、人工智能、智能硬件等技術的研發和落地，同時，將重點投入到線下瓜子保賣店和毛豆體驗店建設中，全面覆蓋全國的主要一二線城市，并基于線下店為車好多用戶提供全面車後服務。

來源：新浪科技

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