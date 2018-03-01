「大家都在一條船上」 OPEC首腦下周碰面美國油商

摘要：OPEC 在減產，而美國原油產量及出口量都在不斷擴大。即將於下周一與美國頁岩油企業碰面的 OPEC 秘書長 Barkindo 感嘆，「這一輪油價周期給我們上的一課是，作為產油商，我們都在同一條船上。」

「這一輪油價周期給我們上的一課是，作為產油商，我們都在同一條船上。」OPEC 秘書長 Barkindo 周二如是說。

Brakindo 還稱，將在 3 月 5 日（下周一）的年度 CERAWeek 能源大會上，與美國頁岩油商碰面。去年在這一會議上，Barkindo 與美國產油商共進晚餐，稱雙方達成共識，有共同的責任來維護油市穩定。

在美元上漲的影響下，大宗商品 2 月損失慘重。當月美元指數上漲了 1.7%，WTI 原油期貨則跌約 5%。

昨日原油期貨亦下挫，WTI 收跌 2.17%，布蘭特原油期貨跌 1.28%。

EIA 周三發布的數據顯示，美國 12 月原油日產量下降 10.8 萬桶，但 11 月的原油日產量創下紀錄高位，超過了 1000 萬桶，12 月日產量仍高居 994.9 萬桶。EIA 還預計，今年原油日產量將觸及 1100 萬桶。

增產的同時，美國還在不斷將頁岩油出口到全球。EIA 數據顯示，去年美國日均出口 145 萬桶原油，相比 2016 年上升 92%。進口量則相對穩定在 113 萬桶左右。

美國原油出口的擴大，一方面得益於美油和中東石油每桶 2 美元的差價，另一方面也得益於中國市場進口美油規模的擴大。

數據來源：EIA

去年 12 月，OPEC 和俄羅斯等非 OPEC 產油國決定，將減產行動延長至 2018 年年底。去年 6 月底以來，布蘭特原油期貨和 WTI 原油期貨價格上漲超過 40%，減產的影響不可忽視。

但 OPEC 減產與美國方面頁岩油的增產，始終是原油市場的一對供應矛盾。如果美國石油產量繼續以目前的步伐上升，OPEC 減產的大多數都將被抵消。

華爾街見聞製圖，數據來源：彭博

『新聞來源／華爾街見聞』