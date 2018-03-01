直播商機夯 浪LIVE月營收破億 第3季揮軍日本、泰國

實況直播平台「浪 LIVE」從去年 1 月上線至今逾 1 年，並從去年 11 月開始獲利，展望今年，浪 LIVE 營銷副總聞芹利表示，除將針對平台上重點主播做培育外，也將在第 3 季進軍日本與泰國等海外市場，並將舉辦電競賽事，持續深耕電競直播業務，今年預期也將達到全年獲利。

浪 LIVE 在去年 1 月正式開台，上線約半年時間，月營收就站上億元大關，去年 11 月起更已達損益兩平，開始步入獲利軌道，目前浪 LIVE app 下載量累積已超過 200 萬，日活躍用戶數超過 20 萬，日均用戶觀看時長超過 90 分鐘，流量為全台同性質平台第一。以今年 1 月數據來看，所有用戶平均付費 (ARPPU)800 元，付費用戶平均付費金額約 9000 元。

展望今年營收表現，聞芹利表示，全年獲利應不是太大問題，除持續深耕台灣外，今年也將在第 3 季正式跨足日本與泰國等海外市場，未來也會進駐馬來西亞與印尼等國，至於海外拓展所需資金將採取募資，但由於直播平台進入新市場壓力不小，人力等運營成本高，較希望尋求合適的戰略型夥伴共同努力。

浪 LIVE 平台才藝秀場簽約主播約 1200 人、遊戲實況主約 600 人，聞芹利表示，決定切入遊戲直播業務後，就積極找尋實況主簽約，提供曝光資源與其他保障，也讓浪 LIVE 遊戲直播業務不像其他平台一般，拖累整體平台營收。

另一方面，看好電競產業前景，浪 LIVE 今年 1 月起與電競直播平台 King Kong 聯合營運，也與 AHQ 等電競團隊深度合作，聞芹利表示，8 成以上來浪 LIVE 觀看電競直播的用戶，也開始參與才藝秀場直播的內容與遊戲，目前已有 6 成用戶成為付費使用者，流量變現成效超乎預期。

聞芹利並說，目前已有與日本電競廠商接觸中，今年將會與更多電競團隊進行合作，並舉辦電競賽事，伺服器也在申請中。