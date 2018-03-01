〈綠色債券正夯〉北富銀發行10億元 募資用途瞄準太陽能、風力發電

綠色金融浪潮席捲全球，富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行今 (1) 日宣布，響應政府發展綠色金融政策，發行無擔保主順位金融債券額度新臺幣 10 億元，所募資金將全數用於扶植綠能產業，主要針對太陽能、風力發電站建置及其相關設備購置的融資案件，推動發展綠色能源。

櫃買中心去年 5 月啟動綠色債券，加計今天北富銀所發行的 10 億元綠色債券，綠債至今掛牌 12 檔，規模已近 250 億元。

台北富邦銀行執行副總經理暨法人金融總處總處長陳恩光表示，本次發行綠色債券，債券發行期間為 2 年，發行利率為 0.67%，放款內容是符合櫃買中心綠色債券作業要點所訂定的計畫範圍，主要針對太陽能、風力發電站建置及其相關設備購置的融資案件，得運用於能源使用效率提昇及能源節約、溫室氣體減量、廢棄物回收處理或再利用、水資源節約、潔淨或回收循環再利用等項目類別。

北富銀全力推展綠能產業融資，並積極籌組及參與綠色產業的聯合授信案，以提供綠色企業充足的營運資金。今年初甫完成籌組位於雲林地面太陽能電廠的之聯合授信案，並積極投入評估離岸風電案件。目前推動中的綠能產業融資案件共計 27 件，主要仍以太陽能及風力發電為主，預計融資金額將超過新台幣百億元。

北富銀表示，除了響應政策發行綠色債券，也積極採取促進永續發展的行動，於去年 12 月已正式簽署加入赤道原則與國際接軌，以金融影響力引領融資企業正視企業經營對環境社會的衝擊，對永續發展許下承諾。