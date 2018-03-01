美元終於出運了 2月漲幅1.7%為1年來最佳 但別高興得太早

ICE 美元指數 2 月上漲 1.7%，為近一年來表現最佳，主要歸功於美國聯準會新任主席鮑威爾 (Jerome Powell) 周二對美國經濟前景樂觀的評論，但是否就此迎來美元反轉的契機？

部分分析師似乎不這麼認為。

周三美元指數大漲，推升 2 月全月漲幅達 1.7%，G10 國家貨幣中僅次於日元，由於 2 月初全球市場震盪，具避險概念的日元漲幅 2.2%。

美元指數 2 月漲幅 1.7%。

美元自身仍有不利因素

荷銀（Robobank）高級外匯策略師 Jane Foley 指出，美元此番上漲是否來到長期跌勢的轉折點，目前斷言為時尚早，因為美元自身還面臨許多不利因素，包括全球其它主要央行縮減貨幣刺激、美國雙赤字規模擴大、特朗普政府貿易主義立場等等。

Foley 認為，聯準會主席鮑威爾的鷹派言論，已升高今年升息 4 次的預期，雖有助美元走勢，但從技術面來說，美元仍處於長期下行趨勢中，在過去 12 個月裡，美元指數下跌近 11%，而今年以來，跌幅也有 1.6%。

倉位調整限制美元續漲

道明證券匯市策略部門北美主管 Mark McCormick 也指出，美元兌主要貨幣的升勢主要是因倉位調整，這會限制美元進一步反彈。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 表示，過去美債殖利率和美元常呈現同步漲跌，但過去幾個月來已脫鈎，即使美國債券殖利率上升，但美元疲軟走勢仍將持續。

估美元今年跌幅達 6%

Leuthold 高級分析師兼聯合投資組合經理 Chun Wang 更推翻美元進一步走強的看法，認為隨著美國資產相對於其它 G10 經濟體的吸引力和相對貨幣政策立場已經轉向，美元可能下滑，甚至預估 2018 年跌幅將達 6%。