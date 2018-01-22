創意20周年張忠謀親祝賀 去年純益創新高 EPS 6.38元

客製化 IC 設計廠創意 (3443-TW) 今(22)日創辦屆滿 20 周年，在新竹總部舉行慶生茶會，其中台積電 (2330-TW) 董事長張忠謀也親臨祝賀；創意並去年財報，全年稅後純益為 8.54 億元，創歷史新高紀錄，每股稅後純益為 6.38 元。

創意去年營收 121.6 億元，較前年成長 30.89%，創上市以來營收新高，其中除受惠比特幣相關需求推升，高速運算也是成長動力來源，另外還有網通相關產品帶動，推升去年營收大幅成長。

創意去年全年稅後純益 8.54 億元，也創新高紀錄，較前年同期 5.51 億元成長 55%，每股純益為 6.38 元，由於股本膨脹，因此每股純益未同步創高，僅次 2007 年的 6.41 元，排序第二高。

創意今日舉行「創意雙十 夢想奔馳」慶生茶會，由創意董事長曾繁城與總經理 陳超乾主持，張忠謀也蒞臨現場。

曾繁城表示，創意成立彷彿是昨天的事情，一眨眼過了 20 年，期間經歷了許多的考驗與挑戰，創意不斷朝 SoC 產業鏈最佳整合服務商的目標努力，也交出不錯成績單。

創意今年營運展望仍正向，除比特幣產品熱度持續升溫，高速運算市場成形，尤其台積電日前法說時也強調，今年整體高速運算成長幅度最大，一部分來自虛擬貨幣挖礦商機帶動，另一部分則是 AI 應用面擴散，帶動高速運算需求成長。

此外，創意也有如網通等相關新興產品需求訂單，今年全年營收成長預期可達 3 成已上，其中 NRE(委託設計) 案子數量成長，可望有助今年營運獲利再寫新猷。

創意 20 周年股價表現也不俗，今日終場股價亮燈漲停，收在 337 元創下 10 年新高。