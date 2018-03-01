2018年高端藝術品市場開門紅：畢加索巔峰之作拍得6900萬美元

摘要：畢加索的《戴貝雷帽、穿格子裙的女子（瑪莉·德雷莎·沃特）》成交價較預期價高約1900萬美元，成為畢加索十大最高拍賣成交價作品之一。拍賣行蘇富比相關主管稱，經典作品的市場處於史無前例的水平。

2018年全球高端藝術品市場迎來開門紅，一副畢加索顛覆時期的作品拍得超出預期的高價。

當地時間2月28日本周三，倫敦蘇富比的「印象派及現代藝術晚拍」拍賣會上，畢加索畫作《戴貝雷帽、穿格子裙的女子（瑪莉·德雷莎·沃特）》（Femme au béret et à la robe quadrillée (Marie-Thérèse Walter)）拍出4900萬英鎊、約合6900萬美元，高於約5000萬美元的此前預期成交價。

公開資料顯示，《戴貝雷帽、穿格子裙的女子（瑪莉·德雷莎·沃特）》尺寸55*46公分，是畢加索以金髮繆斯瑪莉·德雷莎·沃特為靈感創作的肖像畫，深刻描繪了畫家的內心情感。

《戴貝雷帽、穿格子裙的女子（瑪莉·德雷莎·沃特）》圖片來自蘇富比拍賣行

它作於1937年12月4日，是和畢加索名作《格爾尼卡》（Guernica）同時期的作品，被譽為畢加索的巔峰作品之一。

蘇富比稱，此次拍賣是這幅作品首度登上國際藝術市場，也是該拍賣行今年首次重大拍賣的主角。

彭博報導認為，這是今年全球高端藝術品市場面臨的第一次考驗。其提到，拍賣現場有多位蘇富比員工代表客戶競價，有些客戶來自亞洲。

從拍賣結果看，此次拍賣已經讓《戴貝雷帽、穿格子裙的女子（瑪莉·德雷莎·沃特）》成為畢加索十大最高拍賣成交價作品之一。

蘇富比印象派與現代藝術部門主管James Mackie向法新社表示：「經典作品的市場處於史無前例的水平，這幅畫當然在傑作那一類作品中占有重要地位。」

畢加索作品史上最高成交價來自油畫《阿爾及爾的女人》（「O」版本），它於2015年5月11日由紐約佳士得拍賣行拍出，其1.794億美元的成交價創造了史上最高藝術品拍賣價記錄。此畫作上一次拍賣是在1997年，當時價格僅為3190萬美元。

『新聞來源／華爾街見聞』