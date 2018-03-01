美股盤中─ 道瓊一度上漲逾160點 幾乎完全收復回檔修正的跌幅

由於利率回穩，美國股市週三中場走高，道瓊上漲逾 160 點。各主要指數幾乎重返回檔 10% 前水準。但隨後股市回檔，各指數漲跌互見。

台北時間 00:10

道瓊工業平均指數下跌 28.32 點或 0.11% 至 25381.71。

Nasdaq 指數上漲 4.05 點或 0.06% 至 7334.40。

S&P 500 指數下跌 1.29 點或 0.06% 至 2742.99。

美國 10 年期債券殖利率報 2.89%。週二，該殖利率上升約 5 基點，突破 2.9%。聯準會 (Fed) 主席鮑爾在國會進行聽證會時暗示，2018 年升息可能超過三次。該談話使得債券殖利率上升。

鮑爾的聽證會亦使得股市大跌。週二，道瓊收低近 300 點，S&P 500 與 Nasdaq 亦分別收低 1.3% 與 1.2%。

分析師說，股價持續上漲，只要利率偏低，市場仍屬合理。但隨著利率走高，企業獲利必須增加。問題在於企業獲利。

週四，鮑爾將再度於國會進行聽證會。

週三為本月最後交易日，道瓊與 S&P 500 可能結束連續十個月月線上漲的走勢，Nasdaq 則可能八個月來首度月線下跌。

2 月，股市大幅震盪。本月初，主要指數下跌進入回檔修正領域，自 1 月 26 日所創歷史高點下跌達 10%。擔憂通貨膨脹上升使得利率走高，股市因而下跌，波動指數大幅上升。

分析師說，波動指數上升是因對 Fed 的預期不定。未來幾個月，該不確定性可能持續。

但至週二收盤為止，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 收復了大部份的跌幅。道瓊與 S&P 500 低於歷史高點約 4.5%，Nasdaq 低於歷史高點僅 2.3%。