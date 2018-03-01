前美國財長警告：下一場衰退或比上一次更持久

摘要：美國前財政部長薩默斯表示，美國經濟基礎面依然強勁，但他警告下一次美國經濟衰退將比上一次（18個月）持續更久。他認為目前美國政府整體的預算策略是不謹慎的，對於美聯儲主席鮑威爾來說，平衡經濟增長與通脹目標，將是很大的挑戰。

周三在與彭博社的采訪中，美國前財政部長薩默斯（Lawerence Summers)表示，美國經濟基礎面依然強勁，但他警告下一次美國經濟衰退將比上一次（18個月）持續更久。

經濟刺激政策

薩默斯表示，美國經濟數據良好，體現了美國經濟基本面的強勁。美國有能力對知識經濟進行管理和創新，私營板塊強勁，這些都是好的方面。但是對於稅收政策和財政預算，他並不看好：「我認為，基本上各類經濟學家都認同的一點是，對抗周期性的重要性。所以我並不能理解，為什麽當我們進入經濟覆蘇的第九年，失業率已經低於4%了，還要猛踩油門。」

他認為目前美國政府整體的預算策略是不謹慎的。他說正確的預算措施應該“在經濟好的時候，減少赤字，使得（政府）在經濟不好時，有支出的空間”。

薩默斯認為，美國政府擴大赤字，刺激經濟增長，但會導致更高的利率，以及資產價格下跌，但是這種情況出現的時間點很難預測。他認為下一次經濟衰退不會馬上到來，但是也不會在很多年以後。

股市、債市

他認為大部分人對於股市的態度都過於平靜而不是很警覺，他覺得現在不是入市的好時機。

對於債市，薩默斯認為，那些相信債市進入熊市的人，可能會犯兩個錯誤：

第一，他們忘記有些因素，比方說今年美聯儲可能加息三次以上，已經反映在債市裏了，如果（加息）真的發生，將不一定會是不利的因素。

第二，他們也可能忽略那些會降低真實利率的更廣泛更深層次的結構性因素，比如，存款比例是否有實質性增長以及人口老齡化（意味著對資本需求的減少）。

美聯儲主席的挑戰

薩默斯認為，美聯儲主席鮑威爾非常有經驗，但他的挑戰在於，如何平衡經濟增長，增加就業與2%的通脹目標之間的關系。

美聯儲主席鮑威爾周二表示，將進一步逐步加息，稱市場波動不會阻止加息步伐。他說，「在12月的會議上，參與者平均呼籲在2018年實施三次加息。從那以後，我們看到的數據顯示，經濟增長和勞動力市場持續強勁。我看到的一些數據增強了我的信心——通脹正在上升至目標。我們也看到全球持續增長，而且我們看到財政政策變得更加刺激。」

中美貿易

在被問到目前美國對中國的貿易戰，薩默斯認為中美貿易應該是“雙贏”的局面。

他指出，在美國加工和使用鋼材和鋁鉑的人多於生產這些材料的人，所以提高關稅，導致這些材料價格上漲，將會造成工作崗位的流失而不是創造更多的工作崗位。

*本文來自華爾街見聞

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