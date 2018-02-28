金衛醫療附屬公司完成收購ASA 50%股權

香港 2018 年 2 月 28 日電 / 美通社 / -- 中國領先的綜合醫療企業，金衛醫療集團有限公司（香港聯交所股份代號: 00801）（「金衛醫療」或「公司」）宣佈，關於公司於 2017 年 12 月 11 日公告之公司間接全資附屬公司 Gloden Meditech K.K. 收購 ASA Asset Management Co., Ltd.（「ASA」）之 50% 股權的交易已完成。

有關詳情，公司已根據香港聯合交易所有限公司之相關上市公司規定予以公佈並上載至公司網站如下：

http://www.goldenmeditech.com/big5/ir/announcements.php?year=2018

關於金衛醫療集團有限公司（香港聯交所股份代號: 00801）

金衛醫療（www.goldenmeditech.com）為中國領先的綜合醫療事業集團，為推動行業發展的先行者。在過去幾年中，憑藉積極創新、進取的精神以及把握醫療市場先機的能力，金衛醫療在醫療設備和醫療服務領域內的醫院管理業務均取得領導性地位。金衛醫療將繼續實踐其使命，通過有機增長和戰略擴張保持其中國領先醫療集團之地位。

關於 ASA Asset Management Co., Ltd.

ASA 是於日本註冊成立之公司，其主要業務為提供房地產資產管理、投資諮詢及物業安排服務（包括信託協議服務及金融工具服務），並在財富管理方面擁有各項牌照和許可證。ASA 管理辦公室、住宅、商業設施及保健院。