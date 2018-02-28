銀娛(00027-HK)：新年表現不俗 料今年市道繼續穩步向好

澳門去年博彩收入按年錄得19%增長，市道轉好帶動銀娛(00027-HK)業績向好，2017年實現經調整EBITDA按年上升37%至141億港元。對於今年市道走勢，銀娛副主席呂耀東表示，認同市場對今年整體賭收15%至20%的增長預期，剛剛過去的農歷年假期集團表現理想，隨著有更多新度假村推出加上港珠澳大橋等基建措施落成，相信中場及貴賓廳在今年均可穩步向好。

銀娛目前正進行路氹項目第三四期建設，呂耀東表示，三四期項目將以非博彩業務為主，目標第3期第1階段可於2019年底完工，項目包括會展中心等MICE設施以及1500間酒店房，另外亦會設有賭場；至於第4期則會增加創新的科技元素設施，同時亦將提供3000間房，兩期項目投資額保持約500億港元。另外，銀娛又於菲律賓長灘島開設項目，呂耀東透露，項目主要目的是打響銀娛品牌，整體投資額約5億美元，將打造成低密度的綠色環保度假村。早前日本宣佈開放賭牌，銀娛亦有意進軍日本市場，呂耀東指出，現已成立日本辦事處，對當地市場進行調查以及公關及推廣工作，希望在投標前就做好準備。

至於澳門方面，銀娛目前所持的賭牌將於2022年到期，呂耀東指，在2017年銀娛的市佔率已達市場第一，近年澳門政府著重在博彩業上增加非博彩元素，而銀娛过去多年一直在非博彩業務上表現出色，受旅客及當地居民歡迎，對續牌表示樂觀。

文：蔡秀娟

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