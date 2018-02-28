滬指跌近1%失守年線 創業板繼續走強收3連陽

受外圍市場影響，今日早盤滬深兩市雙雙低開，随後市場走勢分化。權重金融、消費和周期等此前領漲的板塊持續調整，上證50指數盤中跌近2%，滬深300指數跌逾1%，滬指受此影響也跌逾1%。午後，券商、地産和稀土等板塊接力上漲，滬指也因此跌幅收窄，但随後繼續下行探底，最終滬指收跌近1%，失守年線。創業板指則繼續走強，收盤上漲0.58%，日K線3連陽。滬指收報3259.41點，跌0.99%，成交額1802億。深成指收報10828.73點，漲0.20%，成交額2446億。創業板收報1753.63點，漲0.58%，成交額775億。滬指2月累計下挫6.4%，創逾兩年最大單月跌幅。

盤面上，受官方首次确認中國核動力航母計劃的存在影響，中船重工旗下上市公司午後快速走強，中船科技(600072-CN)、航發控制(000738-CN)漲停，亞星錨鏈(601890-CN)、天海防務(300008-CN)漲超4%。稀土永磁、地産、航空、區塊鏈等板塊亦較為活躍。跌幅榜上，銀行、保險、石油、釀酒等權重股今日繼續回落。

當前大盤處于周線大陰線後的反彈時期，這樣本輪回調應該在中期調整，就調整結束信号一定是要有底部信号出現，才能展開新的行情，在沒有底部信号出現的時候，很難有V型反轉走勢出現，因為市場的基本面沒有改變，入市資金有限，這樣調整就難以在沒有底部出現的時候結束了。

不過，在弱勢市場，及時回調應該是好事，我們應該辯證看待股市走勢，上漲是消耗多頭能量，孕育着回調，而下跌則是釋放風險的走勢，也是給做多能量蓄勢過程，應該是有益于股市穩健運行的。因此不要對股市再次回調擔心，相反我們應該欣慰才對。操作上，保持良好心態，耐心等待大盤構築底部個過程，我們可以控制好倉位，等待大盤跌不動的時候來臨，那時才是我們大膽建倉的市場了。

作者：覃漢計

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