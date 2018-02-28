IMAX中國(01970-HK)增播華語電影 2017年業績創紀錄首派息

IMAX中國(01970-HK)增加華語電影播放，2017年股東應佔利潤創紀錄升21.1%至4371.3萬美元；並於上市三年來，首次派發股息，末期息每股0.04美元。

集團主席Richard L. Gelfond表示，2017年IMAX China成績超卓。這一年中，集團致力完善放映策略、削減成本及提升業務營運能力。憑藉該等舉措，加上安裝量創歷史新高，經調整利潤增長超過22%，創下4600萬美元的紀錄。此外，經調整利潤率為36%，較2016年增長460個基點。

集團獲得自由現金流1100萬美元，導致年末現金結餘為1.17億美元。由於持續獲得自由現金流、資產實力強勁及堅信本公司有長期發展前景，董事會建議向股東派付末期股息每股股份0.04美元（相等於約0.31港元），總額約1400萬美元。

2017年IMAX中國取得多項重要成就，包括:

‧ 錄得收入1.26億美元，較2016年增長7%；

‧ 錄得經調整利潤4600萬美元，較2016年增長超過22%；

‧ 新增影院安裝量120間，為歷來最高；

‧ 營運現金流及自由現金流分別為3500萬美元及1100萬美元；

‧ 新增影院簽約量95間，使未完成影院合約量增至309個系統；及

‧ 由於致力削減成本，銷售、一般及行政開支（以股份為基礎的薪酬除外）較2016

年減少19%。

IMAX中國認為，創紀錄財務業績、持續獲得現金流及影院不斷擴大顯示了IMAX的價值定位及固有的業務營運能力。上年業績再次驗證輕資方式對影院業務的價值。以上年業績為證，IMAX中國與放映商及製片廠密切合作時須確認集團的業務模式及財務結構完全不同。

儘管2017年票房較2016年略有下降，但去年下半年票房增長8%，致2017年總票房達2.91億美元。下半年票房回升鼓舞人心，原因是集團於2017年下半年初期致力完善已產生切實利益的放映策略。例如，華語影片表現日益突出使集團更有意願於放映計劃中安排更多華語影片，尤其在盛大節日週末或無特別突出影片的週末。例如，集團12月放映四部華語影片，近期於春節放映三部影片。推出更

多華語影片將提升放映靈活度並使集團可通過日益擴張的網絡獲取更多中國票房。

網絡方面，截至2017年末集團有527間商業影院及額外309項未完成影院合約量。目前幾乎與中國十大放映商均有合作，且參與簽約的大多為回頭客。中國最大放映商繼續回購更多IMAX系統。

整體而言，擴張影院網絡仍是重中之重。網絡越大，票房越高，長遠有利盈利增長。儘管各影院所在城市的票價及經濟狀況不同，但若能控制成本增長，額外票房收入會大幅增加盈利。

展望未來，集團相信業務增長、完善放映策略及削減成本架構會為IMAX China未來發展創造戰略優勢。實際上，該等措施已於2018年初證實有效。最近春節假期的票房較2017年的7天假期增長74%。集團總票房約為2700萬美元。

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