【財政預算】陳茂波﹕兼顧各階利益 為香港投資未來

財政司司長陳茂波在立法會宣讀新一個財政年度財政預算案，他指出在過去數星期，社會各界廣泛討論財政預算案，表達不同的意見，理解社會各階層的市民，在生活上有不同的需要和期望。

他又指出諮詢的過程再次反映出社會上有廣泛多元，甚或相互矛盾的訴求，同時也讓我更貼近市民，從受眾的角度考慮取之於民的資源，如何能切實地用於民之所需、香港之所需。因此，他着意在演辭中有系統地向市民說明運用公共資源的優次，以及政府對香港未來的看法、發展方向和財政預備。

陳茂波又指出，貫穿這份預算案的各項措施有三大目標：

(一) 多元經濟。我們要推動經濟多元發展，為香港創富，也為年輕人提供更廣闊、優質的發展機會。 (二) 投資未來。冬季流感來襲再次提醒我們醫療服務亟待改善，而人口老化帶來的種種挑戰，也需我們投放資源，未雨綢繆。我們同時要改善生活環境，令香港成為一個宜居宜業的智慧城市。 (三) 關愛共享。兒童和青少年需要更多的關懷、愛護和機會；中產家庭的生活擔子有待紓緩，而基層和弱勢社羣更需要扶持。此外，豐盛的生活不只建基於物質條件的改善，還要提升生活的質素和內涵。

事實上，政府縱有再豐厚的資源，也不能滿足所有人。他指出責任是兼顧各階層的利益，同時在緩解當前所需之餘，不忘以積極創新、勇於作為的態度，為香港的未來投資。

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