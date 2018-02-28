「強烈不滿、將採取措施！」商務部回應美國對中國鋁箔的雙反裁決

摘要：商務部貿易救濟局局長王賀軍今日發表談話稱，從調查過程和結果看，美方依然罔顧世貿組織規則，嚴重損害了中國鋁箔出口企業利益，中方對此表示強烈不滿。對於美方的錯誤做法，中方將採取必要措施維護自身合法權益。

美國華盛頓時間2月27日，美國商務部發布對中國鋁箔產品反傾銷和反補貼調查最終裁定，對進口中國鋁箔征「雙反」稅最高或超180%。

對此，商務部貿易救濟局局長王賀軍今日發表談話稱，對美國對華鋁箔雙反調查終裁決定表示強烈不滿，中方將採取必要措施維護自身合法權益。

王賀軍指出，從調查過程和結果看，美方依然罔顧世貿組織規則，嚴重損害了中國鋁箔出口企業利益，中方對此表示強烈不滿。美國商務部在本案的反傾銷調查中，仍然以其國內法為依據繼續認定中國為「非市場經濟國家」，適用「替代國」做法，裁出48.64%-106.09%的畸高反傾銷稅率。在反補貼調查程序中，美國商務部人為地將中國原材料供應商、金融機構認定為「公共機構」，在沒有任何證據的情況下錯誤地裁出了17.16%-80.97%的高額反補貼稅率。

王賀軍強調，美國鋁企業早在20多年前就主動退出附加值較低的鋁箔生產，轉而生產利潤較高的鋁材產品，因此美國鋁箔產量的下降和市場市佔率的減少是美國企業的商業選擇，並非由進口鋁箔導致。美方不合理地、過度使用貿易救濟措施，不僅無法實現美國鋁箔產業的「復興」，反而將影響美國內就業，損害廣大美國消費者的福利。對於美方的錯誤做法，中方將採取必要措施維護自身合法權益。

不到兩個月 美國對中國產品發起四度「雙反」調查

華爾街見聞稍早前提及，當地時間27日，美國鋁業協會公布對本國商務部終裁表示歡迎的聲明，稱商務部終裁認定，江蘇中基複合材料股份有限公司和杭州鼎勝進出口有限公司及其共同應訴方的傾銷幅度為48.64%-106.09%，這些企業的補貼幅度在17.14%-80.97%。

這意味著，根據這些認定的傾銷和補貼幅度，美國商務部將可能對進口上述中國企業的鋁箔徵收最高106.09%的反傾銷稅、最高80.97%的反補貼稅，「雙反」稅合計最高可能超過186%。

美國商務部此後聲明確認了美國鋁業協會披露的以上裁定幅度。商務部長羅斯稱，美國政府致力於公平互惠的貿易，不允許本國企業和工人受到不公平進口的傷害。

去年8月和10月，美國商務部先後公布對進口中國鋁箔做出反補貼和反傾銷初裁，合計臨時徵收的「雙反」稅率範圍在113.37%-243.21%。



今年不到兩個月，美國商務部已經四度對進口中國產品發起「雙反」調查，調查對象分別為原產中國的塑料裝飾緞帶、橡皮圈、大口徑焊管、橡皮筋。

中國將如何接招？

近來，中美貿易關係日益緊張。

上周五和本周一媒體先後傳出消息稱，川普希望對鋼鐵進口實施24%、甚至可能25%的全球性關稅、對鋁進口實施最高10%的關稅，後者比例甚至高於美國商務部建議的最強硬措施。

美國「頻頻出招」，中國將如何應對成為關注焦點。

華爾街見聞主編精選曾分析稱，雖然，中美貿易之間，中國對美國的貿易依存度更高一些，但是面對美國可能發動的貿易戰，中國也絕非沒有辦法回應。首先，中國可以在WTO框架內對美國採取反制措施。中國可以對美國的部分產品實施雙反調查，運用WTO規則，對美進行反制。此外，不少機構認為，中國也有更多的選項可以來反制美國貿易戰。

高盛分析，中國可能採取的措施包括對美國輸華產品和服務實施反制、對美國企業在華活動進行限制、讓人民幣變得弱勢、拋售美國資產等。(更多分析詳見：讀要聞 | 美國已經出手了，所有人都在看中國如何接招這場貿易戰)

『新聞來源／華爾街見聞』