高層如何分工？這份監管文件披露了谷歌大佬們的日常

摘要：Alphabet 公司有一個更為人熟知的名字——谷歌。兩年前架構重組後，谷歌和 Alphabet 總讓人「傻傻分不清楚」，但這封監管文件，讓谷歌的組織架構和高管分工清晰地展示在世人面前。

自從 2015 年谷歌對自己「臃腫」的組織結構進行調整，成立控股母公司 Alphabet，「谷歌」成為其下屬全資子公司後，谷歌和 Alphabet 的關係總有點讓人摸不着頭腦。

去年 11 月 8 號，SEC 曾就 Alphabet 公司的高管分工和組織架構致函詢問。Alphabet 於 2017 年 12 月 15 日回復了這封信函，但由於 SEC 的規範，該封回函最近才得以披露，描述了谷歌在繁多的業務下的高層分工。

堅持架構重組初心：子公司獨立運作

兩年多前組織架構重組時，谷歌管理層的主要目標是創建一家控股公司，讓谷歌的業務可以與其他不相關行業的業務分開管理。谷歌成為 Alphabet 旗下最大的子公司，而其它與網路不太相關的項目，則成為 Alphabet 之下的其它獨立子公司。

對此，谷歌創始人、Alphabet 首席執行官佩吉曾表示：

Alphabet 可以說是包含一系列的公司，新谷歌更苗條，其他離網路產品較遠的公司將被納入 Alphabet。總而言之，我們相信這能帶來更多的管理規模，與網路不太相關的項目現在可以獨立運作了。

而在控股公司成立後，佩吉也的確在分開對待各個子公司的業務。他會定期收到有關 Alphabet 公司的財務資訊，是各個子公司和控股母公司的經營業績報告對象，但他不會把資源分配給谷歌內部的各產品，也不會分配給其他子公司。

Alphabet 在回函中表示：

Alphabet 的財務狀況由拉里 · 佩吉來評估，他每周收到 Alphabet 營業收入和利潤率 (「營運結果」) 的報告，谷歌作為一個整體的報告，以及其它子公司的合併報告。每個月，他還會收到一份總結其它每一間子公司的經營業績報告。

每個季度，佩吉會收到反應 Alphabet 經營業績的季報，谷歌的產品領域內的細分收入表以及谷歌的整體營運績效，還會收到其它各個子公司的經營報告。

不過，佩吉不會收到每個細分產品領域的盈利能力或成本報告，例如他不會收到 YouTube 或谷歌雲的盈利能力相關資訊。

關於年度計劃的制定，也能看出 Alphabet 旗下各公司的獨立運作。回函中顯示，控股公司的年度業務計劃始於谷歌和其它各子公司的年度業務計劃。

谷歌的年度計劃由谷歌 CEO 桑達爾 · 皮查伊（Sundar Pichai）、Alphabet 和谷歌 CFO 露絲 · 波拉特（Ruth Porat）以及谷歌財務團隊帶領制定。而集團旗下的其它各公司年度計劃，則由各自的 CEO、CFO 露絲 · 波拉特和各自財務團隊領導。

由此也可以看出，Alphabet 的首席財務官波拉特主要負責谷歌和其它各子公司年度業務計劃制定。

谷歌 CEO 皮查伊有何「特權」？

Alphabet 在信函中對谷歌 CEO 皮查伊（Sundar Pichai）的指責描述為：負責營運谷歌，有權對谷歌的營運做關鍵決策、將資源分配到谷歌的各個產品模塊和功能中，並對其做績效評估。

儘管谷歌是 Alphabet 旗下最大子公司，上季度其利潤占母公司的 98% 之多，但根據各個子公司獨立營運的要求，谷歌 CEO 皮查伊不會「插手」其它公司的業務或決策，也沒有權利將 Alphabet 的資源調配到谷歌。

看上去被限制在「一畝三分地」，但皮查伊在谷歌內也擁有一些佩吉和布林無法「插手」的領域。

上文曾提到，佩吉無法收到谷歌細分產品領域的經營情況，是因為這部分歸谷歌 CEO 皮查伊負責。每周以及每季度，他會收到各個產品細分領域的財務資訊，包括廣告、商務、谷歌地圖、YouTube、谷歌雲、Chrome 和谷歌 Play 等。

儘管谷歌下屬的 YouTube 負責人 Susan Wojcicki 和谷歌雲負責人 Diane Greene 都擁有谷歌「CEO 級別」，但他們均無法取代皮查伊成為被報告的對象；皮查伊也是唯一長期與佩吉保持頻繁溝通的谷歌高層。

另外，皮查伊還有兩項令其他高管「眼紅」的權利：

a. 可以代表谷歌進行非標準許可或類似的安排、投資、兼並和收購，以及其他合約，只要不超過設定的資金門檻。

b. 可以代表谷歌對資本支出、房地產、商業安排，包括許可、合作關係和收入產生的協議以及其他類似的交易做決定，只要不超過設定的資金門檻。

佩吉與布林的角色如何協調？

作為 Alphabet 的董事長，布林也和佩吉一樣，會收到相同的財務報告。布林還有權對谷歌之外的其它下屬公司年度計劃進行初步批准，但最終的批准權在佩吉手裡。

儘管佩吉強調各公司的 CEO 要獨自營運自己的業務，但佩吉和布林兩人還是時常會加入一些下屬公司的工作，包括谷歌。

佩奇和布林與各公司的「互動」，主要涉及研究和產品開發中的工程學和技術規範相關方面的建議。

『新聞來源／華爾街見聞』