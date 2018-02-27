【富蘭克林】二月海外基金績效回顧與投資展望

通膨升溫殖利率彈升，全球股市回調

布局首選抗升息的新興債搭配新興市場股票

二月份市場反應美國通膨升溫帶動殖利率上揚，美國股市下跌帶動全球股市出現回調。總計二月以來台灣金管會證期局核備的 1,045 檔境外基金 (股、債均含) 平均下跌 2.13%；其中 798 檔股票型基金平均下跌 2.53%，226 檔債券型基金平均下跌 0.86% (理柏資訊，台幣計價至 2018/2/26)。

聯準會釋出對美國經濟及通膨展望樂觀訊號，但並未明確表示將加速升息，加上美國十年期公債殖利率短線急速彈升後面臨 3%~3.1% 關卡，漲勢可能放緩或有機會休息整理，提供股市及高息債券表現空間，中長線利率上揚趨勢不變，看好「新興市場、通膨及美國稅改受惠股」(MIT) 將扮演多頭主流，可列為紅包理財的布局首選。穩健者首選新興國家當地貨幣債券型基金，並搭配有放空美國公債的全球債券型基金，擴大獲利空間，積極者可留意金磚四國、新興國家、亞洲區域型股票及天然資源產業型基金等，掌握商品、科技、人口紅利、企業獲利等成長題材。美國稅改政策持續發酵，有利美國中小型股、生技、科技產業或全球醫療保健產業型基金表現。

主要股票暨產業型基金：印度、韓國基金領跌，泰國基金最抗震

美國一月通膨高於預期，聯準會樂觀看待經濟及通膨展望，美債殖利率上彈，美股及新興市場雙雙回落，印度公佈新年度財政預算赤字佔 GDP 比重為 3.3% 且宣佈將對長期資本利得課徵 10% 稅負，且第二大國有銀行 Punjab 國家銀行爆發弊案，利空衝擊印度股市領跌，月跌幅 5.17%。韓股也在蘋果砍單可能衝擊本季獲利的擔憂下，拖累三星等科技類股重挫，跌幅居次。外資投資比重較低的泰國，成為唯一收紅的國家，微升 0.54%，二月份表現居冠。產業型股市中，美元及美債殖利率走升壓抑黃金的替代性投資需求，黃金基金月跌 6.22%。蘋果獲波克夏增持、思科及應用材料財報利多，支撐科技股在產業基金中相對抗跌，二月份僅上揚 0.28%。

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，美中經濟成長、獲利動能強勁、資金流入及大宗商品價格反彈，有助點亮金磚四國行情。風險因素包括美國政府的政策不確定性以及中國結構性改革中繼續保持增長的能力。美國的貨幣政策由鬆轉緊對多數的市場來說都有波動機會，所幸，金磚四國市場相較於過去歷史已經擁有更強健的外匯儲備，這也讓金磚國家不易受到外部衝擊的影響。展望未來，基金投資主軸仍在科技和消費產業，相信金磚四國目前仍處於盈利增長的早期階段，而且估值和投資情緒有利推動其進一步上漲。

富蘭克林華美亞太平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人楊子江 * 表示指出，在美國升息循環維持的前提下， 2018 年亞洲獲利成長預估並未有出現過度樂觀的情緒，對於盤勢的走勢將有穩定作用。整體而言，亞洲地區企業獲利預期維穩，基本面良好，基金持股將採取分散佈局的策略，搭配獲利相對成長穩定的企業，產業看好消費、科技及金融族群。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯預估，人工智能 (AI) 和機器學習將在 2018 年大幅增長，過去幾年在 AI 和機器學習的進步已經為數據處理供應鏈以及具有獨特性的科技供應商提供了機會。2016 年和 2017 年的投資者已經開始了解 AI 創造出的供應鏈成長機會，特別是在半導體、部分的數據存儲公司、數據整合和雲端企業。而強納森．柯堤斯認為 2018 年和 2019 年具備大量數據的科技企業將能夠結合數據，並利用機器學習算法創造新的收入來源、降低成本，建立預測模型及競爭優勢。整個數據鏈（數據存儲，處理和分析）終將受益於這種變化，特別是對於擁有獨特數據集的公司而言。

主要債券型基金：新興市場當地債擁利基 抗波動

二月份在美國就業及物價指數強勁，投資人反應聯準會可能加快升息腳步的擔憂，聯邦基金利率期貨顯示到九月底將加息兩次，十年期美債一度站上 2.95%，二月債市除新興市場當地貨幣債以外收黑，美歐債券基金分別下跌 0.69% 及 1.59%。美元搭上美債殖利率上揚的列車低位反彈，大宗商品及油價回落，新興市場債強勢貨幣債及當地貨幣債走勢兩樣情，當地貨幣債相對抗跌，受惠巴西、俄羅斯各自降息一碼、南非總統祖馬最終下台，由執政黨新黨魁拉瑪佛沙上任，進行內閣改組並推動加值稅等經濟改革，多項利多支撐新興市場當地貨幣債相對抗跌。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可 ‧ 哈森泰博表示，持續看升美債殖利率，聯準會新主席上台後料將延續現行緩步加息的步伐，儘管美國殖利率走揚，但對新興國家貨幣的影響則各有不同；低殖利率的新興國家貨幣可能相對承壓，或者有結構性不平衡或脆弱的國家如土耳其等；另一方面，高殖利率或經常帳盈餘國家料受創不大。此外，看好具備改革題材的拉丁美洲國家，如阿根廷、墨西哥、哥倫比亞，留意巴西總統選情的不確定性。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華 ‧ 波克表示，儘管殖利率走升令融資成本更加昂貴，但在經濟增長和通膨升溫的背景下仍是合理的。基本面推升收益率，波動性的回歸也將難以避免。高收益債較低的利差顯示，投資者在投資較高風險的債券上要求更少的賠償，隱含投資人認為經濟擴張將持續強勁速度，或者至少足以讓企業維持穩健的償債能力。股票配置方面，隨著經濟持續擴張，景氣循環產業表現可望超越防禦型產業，如金融、工業及科技業前景。金融業將受惠放鬆管制、利率上升和殖利率曲線趨陡。工業在全球增長、企業支出加速，以及美國政府的國防預算以及基礎建設計畫推波助瀾下有望提振其獲利展望。科技公司以其創新步伐強勁、題材面豐沛，難掩其投資價值；債券方面，我們持續透過降低存續期間因應升息環境，並透過精選持債提高投資收益。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

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