中壽取得安聯人壽約8萬張傳統型保單 有助提升隱含價值

金管會今 (27) 日核准中國人壽 (2823-TW) 取得德國安聯集團在台子公司安聯人壽分割的部分傳統型保單約 8 萬張，及其附加附約約 17 萬張。中國人壽表示，取得本次移轉保單後，不但可以擴大營運規模，還有助提升隱含價值 (EV)，將能進一步推升投資收益。

中壽過去分別於 2007 年併購瑞士商瑞泰人壽台灣分公司，以及 2009 年併購英國保誠人壽台灣子公司主要資產與營運業務；去 (2017) 年 10 月以新台幣 1 元做為對價，再度取得安聯人壽 8 萬張傳統型保單。中壽表示，預計於 5 月完成本交易案。

中壽自安聯人壽取得的 8 萬張傳統型保單，其保戶人數約 4.4 萬人，中壽表示，將透過現有約 1.2 萬名業務員提供保戶相關客戶服務。中壽強調，移轉保戶原持有的保單條款內容與權利義務完全維持不變，移轉後亦將完全維護條款精神、履行保單相關權利與義務。

中壽的公司治理是保險業唯一連續三年在證交所公司治理評鑑中排名 TOP 5% 的公司，中壽表示，未來在取得安聯人壽保單與保戶後，將持續推動多元通路發展並提升跨域合作戰力，順應 Fintech 潮流積極進行數位轉型及人才培育。

中壽進一步表示，取得本次移轉保單後，將擴大營運規模，且能進一步推升投資收益，提升隱含價值，未來中壽若有增資需求時，該公司大股東開發金 (2883-TW) 及凱基證券也承諾將提供資本，以維持中壽資本適足率達 250% 以上。

中壽總資產約新台幣 1.5 兆元，保戶人數超過 160 萬，有效保單超過 300 萬張，現行財務結構健全，是少數資本適足率持續維持於 300% 以上的大型保險公司，該公司表示足以支應未來資產成長與業務擴張。