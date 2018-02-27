這位自稱是比特幣創辦人「中本聰」的人被控詐騙50億美元

曾自稱是比特幣發明人的 Craig Wright 被指控從一位電腦安全專家的財產中騙取價值超過 50 億美元的加密貨幣和其它資產。

Wright 曾在 2016 年宣稱他就是化名為「中本聰」(Satoshi Nakamoto) 的比特幣創辦人，現在被指控透過虛假合約和簽名，侵占前同事 Dave Kleiman 所開採的比特幣。

Kleiman 同樣也是加密貨幣的支持者，已於 2013 年去世，Kleiman 的弟弟在佛羅里達州西棕櫚灘的聯邦法院提交的文件中主張 Kleiman 擁有超過 100 萬比特幣和區塊鏈技術的權利，開採和開發的資產價值超過 50 億美元。

比特幣價格目前來到 10700 美元附近。（圖：Coindesk）

起訴書中指出，Wright 和 Kleiman 2011 年在佛羅里達成立了一家名為 W&K Info Defense Research 的網路安全公司，並曾共同開發比特幣，從事大量挖礦工作，在 Kleiman 去世時，2 人合計持有多達 110 萬個比特幣，並共同在新加坡、英國等海外成立信託。

Wright 是一名居住在倫敦的澳洲人，並未對此控訴進行回應。此外，他還被控違反與 Kleiman 的合作義務，透過犧牲同事的利益發不義之財。

2016 年時，Wright 透過部落格和採訪宣稱自己是比特幣軟體開發團隊初期的主要參與者，但在面對外界質疑的聲浪後，Wright 決定不再出示更多證據證明自己是比特幣的發明人。