中鋼Q2內銷盤價上漲4.2% 連3季調漲

鋼鐵龍頭廠中鋼 (2002-TW) 宣布，由於第 1 季盤價漲幅較國際鋼價溫和，基於適度反應國際行情，第 2 季各類鋼品內銷基價全面調漲，平均每公噸基價調漲 914 元，漲幅 4.2 %，這也是中鋼連續 3 季內銷盤價上漲。

市場原本預期，中鋼第 2 季盤價漲幅就會高於之前第 1 季的漲幅，一般普遍預期中鋼每公噸將調 1000 元，實際漲幅仍在預期範圍內。

中鋼表示，台灣鋼市因為傳統旺季來臨與各項基礎建設需求陸續釋出，有利於內銷鋼價穩定走高，且業者外銷接單動能也因歐美經濟走勢樂觀而轉趨暢旺，因此在綜合評估下游業者競爭力、不同鋼品供需結構差異以及新台幣升值對業者營運影響幅度，決定適度反應國際行情。

至於國際鋼市環境，中鋼表示，世界最大鋼廠 ArcelorMittal 最新預測今年全球鋼鐵需求將成長 1.5% 以上，加上中國冬季限產效應，韓國主要鋼廠歲修預估也將減產 70 萬噸，使得供給呈現緊繃狀態。

中鋼指出，在高爐廠鐵水不足狀況下，帶動國際熱軋價格持續上揚，美國鋼廠 1 月熱軋價格達每公噸 825 美元，累計已調漲 66-110 美元，再加上近期商務部 232 調查報告建議方案影響，預期當地鋼價向上趨勢不變；歐洲也在經濟強勁帶動用鋼需求，熱軋價格已不低於每公噸 710 美元。

東南亞及中國部分，中鋼指出，日廠新日鐵對東南亞熱軋報價都在每公噸 620 美元，第 2 季預計續漲 30-40 美元；中國鋼廠第 2 季外銷報價每公噸均已調漲 20-30 美元。

中鋼第 2 季內銷盤價調整表