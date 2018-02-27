台巴經濟合作協定將生效 19項貨品享關稅優惠 台廠年省2700萬元

台灣與巴拉圭共和國去 (2017) 年簽署經濟合作協定，財政部關務署今 (27) 日表示，為了執行台巴經濟合作協定的關稅減讓承諾，擬定海關進口部分稅則修正案，對原產於巴拉圭的 54 項貨品提供降稅或免稅優惠，而我輸巴國共有 19 項產品亦可適用巴國優惠關稅，估計台灣廠商約可年省 2700 萬元關稅。

財政部關務署表示，為了執行我國與巴拉圭共和國經濟合作協定的關稅減讓承諾，對原產於巴拉圭的 54 項貨品，除 1 項乳粉及 15 項合板產品分別以 6 年及 5 年期程逐步調降至免稅，其餘 38 項包括工業產品、農業產品等，均於協定生效後立即降為免稅。

此外，巴拉圭也將提供台灣輸出巴國具貿易利基的油墨、釣魚線軸、體育器材等 19 項產品關稅優惠，其中除了固態氫氧化鈉、其他塑膠製自粘性板、自黏性紙板等零關稅，其餘關稅均介於 4% 至 18%。

若以該 19 項產品平均出口金額 794 萬美元計算，適用巴國優惠關稅後，約可年省 90 萬美元 (約新台幣 2700 萬元) 稅收。

關務署表示，修正後稅則稅率適用，進口貨物以運輸工具進口日為準，存儲保稅倉庫貨物以申請出倉進口日為準；核准出廠之保稅工廠貨物以其報關日為準；進儲物流中心之貨物，以其申請出物流中心進口日為準。

至於海運貨物以船舶抵達本國港口，以向海關遞送進口艙單之日為準；空運貨物以飛機抵達本國機場，以向海關遞送進口艙單之日為適用之準據。