M1B、M2年增率驚見「死亡交叉」 惟散戶指標創新高

台灣央行今 (27) 日公布 1 月金融情況，連 7 月 M1B 年增率高於 M2 年增率的「黃金交叉」線型終結，轉為市場解讀的「死亡交叉」，央行官員說明，此為季節性因素影響，目前資金面仍屬適度寬鬆，尤其證券劃撥存款餘額創新高至 1.82 兆元，顯示散戶也相當看好股市表現，股市資金動能無虞。

由於銀行放款和投資成長減緩，使象徵股市資金活水的 M1B 1 月下降至 3.11%，而代表廣義貨幣的 M2 年增率雖同步降至 3.42%，但卻高於 M1B 年增率，終結連 7 月「黃金交叉」線型，轉為市場解讀的「死亡交叉」。

央行說明，去年農曆年落在 1 月下旬墊高比較基期，導致 M2 年增率高於 M1B，應同步觀察 1-2 月狀況。

另一方面，可留意到除了有外資在 1 月大買台股現貨逾 750 億元，代表散戶指標的證券劃撥存款餘額，1 月底較去年 12 月一口氣大增 1454 億元至 1 兆 8168 億元，餘額和增加幅度均創新高，顯示散戶也相當看好股市表現。

另外，央行統計 1 月底全體貨幣機構放款和投資年增率從 4.82% 下降至 4.34%，主要因銀行對民間部門債權成長減緩，以及對政府債權衰退幅度擴大所致。

若包括人壽保險公司放款和投資，並加計全體貨幣機構轉列催收款、轉銷呆帳金額以及直接金融，則全體非金融部門取得資金總額年增率為 3.17%，低於去年底 3.69%。