歐股盤前─指數期貨盤前走跌 市場關注鮑威爾首次聽證會發言

週二 (27 日) 歐股盤前，主要指數期貨走跌，市場密切關注美國聯準會(Fed) 新任主席鮑威爾，首次赴國會作證的發言。

台北時間下午 3 點 13 分，歐洲 Stoxx 50 指數期貨跌 0.17%，英國 FTSE 指數期貨跌 0.07%，德國 DAX 指數期貨跌 0.37%，法國 CAC 40 指數期貨跌 0.21%。

亞股方面，MSCI 亞太指數 (日本除外) 上漲 0.5%。

歐洲產業消息方面，礦商 Fresnillo、渣打銀行 (Standard Chartered)，以及建商 Persimmon，都將發布財報。

歐元區將於倫敦時間上午 10 點左右，公布 2 月商業及消費者信心指數。

美股「連 3 漲」，週一道瓊工業平均指數收高 399.28 點 (1.58%)，至 25,709.27 點；那斯達克綜合指數收高 84.07 點 (1.15%)，至 7,421.46 點；標普 500 指數收高 32.30 點 (1.18%)，至 2,779.60 點。

Fed 日前公布貨幣政策半年報，內容顯示，2018 年初就業市場，趨近或略高於充分就業水準。

Fed 新任主席鮑威爾將於 2 月 27 日、3 月 1 日，赴眾、參兩院作證，並於 3 月 20、21 日，主持上任後首場貨幣決策會議，市場密切關注。