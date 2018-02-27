【異動股】軍工板塊領漲兩市 航發科技(600391-CN)等多股漲停

午後，軍工板塊繼續走強領漲兩市，截止發稿，航發科技(600391-CN)漲停報17.22元，新晨科技(300542-CN)漲停報33.13元，耐威科技(300456-CN)漲停報33.58元，七一二(603712-CN)漲停報7.21元，航發控制(000738-CN)漲停報13.81元，東土科技(300353-CN)漲停報13.01元，中航電子(600372-CN)漲9.18%報13.2元，航發動力(600893-CN)漲8.6%報26.52元，中航沈飛(600760-CN)、中航飛機(000768-CN)、洪都航空(600316-CN)、航天動力(600343-CN)、晨曦航空(300581-CN)、中航機電(002013-CN)等股紛紛大漲超6%。

消息面上，2月26日，中國華融資産管理股份有限公司旗下控股子公司華融金融租賃股份有限公司與中國商用飛機有限責任公司在北京簽署30架C919大型客機訂單，截至目前，C919大型客機國内外用戶達到28家，訂單總數達到815架。

川財證券認為，2018年初至今,上證綜指累計下跌0.55%,滬深300累計上漲1.00%,軍工板塊累計下跌13.55%,軍工板塊指數跑輸大盤較多,與今年前兩個月市場風險偏好相對較弱、軍工相關政策出台低于預期等因素有關。當前軍工板塊估值低于2010年來曆史平均水平,随着軍改逐步落地,軍民融合、混合所有制改革、資産證券化等改革措施的深入推進,2018年軍工行業基本面向好。軍工板塊整體超跌後，行業廣闊的市場前景，良好的發展預期，將有助于其重新吸引市場目光，板塊或存超跌反彈訴求。

國産大飛機C919訂單數激增引發了軍工概念板塊出現強烈的做多熱情，此外，外媒報道稱美國“卡爾·文森”号航空母艦2月25日在中國南海南沙群島附近出現，中國為此在目視距離對美軍跟随監視，以緻今日國防軍工板塊來了一次集體的大狂歡，多隻龍頭個股大漲。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)