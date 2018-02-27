枇杷膏在美遭封「止咳神藥」 代理商股價飆25%

國內頗負盛的的京都念慈菴枇杷膏近期在美國熱賣，帶動在港股上市的香港代理商金活醫藥，股價爆漲 25％。

近期美國爆發流感，網路突然瘋傳一種「止咳神藥」，而且是一傳十，十傳百，特別受到紐約客歡迎，而這「止咳神藥」就是你我再熟悉不過的「京都念慈菴枇杷膏。

上週華爾街日報報導，一位久咳 1 年半的患者，服用川貝枇杷膏，15 分鐘即止咳，藥效在紐約廣為流傳，一瓶 300 毫升的枇杷膏，在當地唐人街和藥局的售價大約 7 美元，在網上售價一度被炒高至 70 美元，是香港售價的 10 倍。

紐約市華人市場一家店的老闆 Ching Weh Chen 說：「突然間，每個人都在談論它。」

就連目前演出電影《怪奇物語》的好萊塢演員馬修莫汀也為它著迷，他接受華爾街日報訪問時說：「今年我感冒了兩個月，遲遲沒好，所以買了一瓶。」他是在亞馬遜網站上以 30 美元（約台幣 880 元）購入川貝枇杷膏。

經過華爾街日報報導後，「止咳神藥」效應發酵，帶動香港代理商金活醫藥股價爆炒，26 日盤盤中最高價，達 1.8 港元，較上個交易日收盤價高漲 55％，終場，股價上漲 0.29 港元，漲幅 25％，收在 1.45 港元。

不過，該報導也警告說，服用草藥補充劑，可能會帶來潛在的健康風險。

香港 01 經濟指出，「京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏」是由京都念慈菴生產，除了中港及東南亞，亦已經行銷澳洲、美國、中美洲及歐洲多國。台灣京都念慈菴藥廠，設在桃園市龜山區。