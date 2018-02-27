Spectrum Brands與控股公司HRG合併 交易金額100億美元

生產 Rayovac 電池和 Remington 個人護理產品的 Spectrum Brands Holdings Inc (SPB-US) 26 日宣布，將併入其控股股東 HRG 集團公司 (HRG-US)，交易金額高達 100 億美元。

HRG 集團前身為 Harbinger 集團，市值 32.1 億美元，旗下擁有兩個主要公司，包括擁有近 60% 股份的 Spectrum Brands，以及德拉瓦州前街再保險公司 (Front Street Re(Delaware) Ltd.)

Spectrum Brands 股東將以一股換一股的方式，免稅轉換取得他們在被合併後的新發行股份，而 HRG 股東將按目前持股比率獲得合併後公司的股份。

HRG 第一大股東 Leucadia National Corp 預計將持有合併後公司約 13% 的股份。HRG 的原始股東將擁有合併後公司的另外 45% 股份。

同時也生產 George Foreman 烤架的 Spectrum Brands 說，其目前的管理團隊和董事會將負責經營合併後的公司。

該交易不會影響 Spectrum Brands 出售電池業務給 Energizer Holdings Inc (ENR-US) 的未定銷售案，該公司也正計畫探索其家電業務的其他出路。

HRG 股價盤中一度上漲逾 13%，收盤上揚 4.65%；Spectrum Brands 盤中升逾 2%，收升 0.41%。