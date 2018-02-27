〈國銀拚數位分行〉金融科技浪潮 台新不撤分行 擬增至125家

銀行業在數位金融趨勢下，持續縮編實體分行據點，整體國銀銀行家數已經連續 3 年下滑，但是台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷今 (27) 日表示，面對數位金融科技來襲，台新銀行不但不會裁撤分行家數，擴增至 125 家分行是台新銀行最適切的規模。

據金管會統計，整體銀行業至 2017 年底的國內分行家數為 3417 家，較前年底減少 13 家，為連 3 年出現下滑，總家數亦降至 5 年來新低。

隨著數位金融的崛起，銀行實體分行功能遭削弱，若不裁撤分行，本國銀行大多多管齊下強化及提升分行價值，除縮減簡易分行家數以外，設立旗艦數位分行搶攻財富管理商機是首要招數，還有進一步強化運用在地化專屬服務，創造客戶與分行情感連結，讓實體分行在競爭浪潮中找到新利基。

林尚愷表示，目前台新銀行全台擁有 101 家分行，面對數位金融科技來襲，台新銀行不但不會裁撤分行家數，還打算持續擴增分行數，預計 125 家分行是最適切的規模。

台新銀行今日全臺首家數位示範分行在台北市內湖正式開幕，預計下個月蘆洲分行也將轉型為數位分行，1 年內希望以打造 4-5 家數位分行為目標。

林尚愷進一步表示，台新銀行設置分行首重「Location」(地點)，他舉例，之前開幕的台南後甲分行，就因選定的地點位置很好，因此來客潮優於預期，未來若要設置分行看好北高雄。

除了 Location，推出特色分行專屬服務也是一招，林尚愷透露，台新銀行一直以來與全家便利商店都是友好的合作夥伴，預計今年底會攜手全家便利商店，將位於台北市中山北路與長春路口、佔地超過 240 坪的營業部總行，將提供約 30 坪空間讓全家便利商店進駐，打造成全台首家有便利商店進駐的銀行分行。