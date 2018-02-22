台股盤中—權值、高價股走弱壓抑指數表現 多空交戰半年線

台股今 (22) 日受到美股收黑影響，加上台積電、大立光、國泰金與台塑等大型權值股開盤疲軟，壓抑指數表現，早盤以下跌 15.97 點開出，在蘋概三雄持續走弱下，指數開低走低，跌破昨 (11) 日收復的半年線支撐，預估成交量約為 1280 億元，不過午盤前多頭回神，具備題材與業績基本面支撐個股走勢轉強，多空持續交戰半年線。

台股指數今日以下跌 15.97 點、以 10698.47 點開出，盤中最低來到 10620.80 點，最高為開盤價的 10698.47 點；櫃買市場今日以 145.91 點開出，盤中最低 145.27 點、最高 146.24 點。

以蘋概三雄表現來看，台積電紅盤開出後隨即翻黑，盤中跌幅近 1%、來到 240 元；鴻海早盤一度翻紅後，也持續在盤下遊走，來到 87.8 元；股王大立光則是維持在平盤之下，失守月線，下挫 2.4% 來到 3855 元。

受到英國石油公司 (BP) 認為 2040 年電動車將增加 100 倍至 3.2 億輛影響，加上作為鋰電池主要原料的鈷金屬需求大於供給，傳出蘋果將與礦場接洽直接買鈷，帶動電動車相關概念股包括美琪瑪、康普與致茂等股價強勢表態，美琪瑪盤中彈升逾 5%、康普勁揚近 5%，而致茂也上漲近 3%。

美琪瑪相關權證。資料來源：鉅亨網整理

比特幣概念股也延續昨日開紅盤力道，持續向上推升，撼訊今日盤中強攻漲停價 236.5 元，創歷史新高，青雲、麗臺開盤不久隨即直奔漲停，曜越也大漲約 6%。

人臉辨識概念股也為今日相對強勢類股，包括今年有機會拿下蘋果訂單的浩鑫，量增大漲逾 5%，隆達也強勢大漲逾 6%，晶電也有 3% 的漲幅，新唐則是勁揚近 3%。

以族群來看，生醫族群表現最強勁、上漲超過 1%，化學生醫指數也上揚 0.6%，表現最為弱勢的族群為食品類股，下跌逾 2.6%；櫃買市場則是化工與網通族群最為強勢、上漲約 2%，表現最弱勢的為光電與遊戲族群，下挫約 0.3%。

分析師指出，昨日台股反應封關期間的補漲，今日起則回歸基本面，元月營收繳出好成績的個股有望延續表現，擁有人臉辨識、挖礦與高速運算等題材的族群，則有機會持續走高；短線壓力看 10750 點至 10850 點間，低檔年線 10400 點附近有撐。