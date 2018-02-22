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台股盤中—權值、高價股走弱壓抑指數表現 多空交戰半年線

台股盤中—權值股走弱壓抑指數表現 拖累台股跌破半年線
台股盤中—權值股走弱壓抑指數表現 拖累台股跌破半年線

台股今 (22) 日受到美股收黑影響，加上台積電、大立光、國泰金與台塑等大型權值股開盤疲軟，壓抑指數表現，早盤以下跌 15.97 點開出，在蘋概三雄持續走弱下，指數開低走低，跌破昨 (11) 日收復的半年線支撐，預估成交量約為 1280 億元，不過午盤前多頭回神，具備題材與業績基本面支撐個股走勢轉強，多空持續交戰半年線。

台股指數今日以下跌 15.97 點、以 10698.47 點開出，盤中最低來到 10620.80 點，最高為開盤價的 10698.47 點；櫃買市場今日以 145.91 點開出，盤中最低 145.27 點、最高 146.24 點。

以蘋概三雄表現來看，台積電紅盤開出後隨即翻黑，盤中跌幅近 1%、來到 240 元；鴻海早盤一度翻紅後，也持續在盤下遊走，來到 87.8 元；股王大立光則是維持在平盤之下，失守月線，下挫 2.4% 來到 3855 元。

受到英國石油公司 (BP) 認為 2040 年電動車將增加 100 倍至 3.2 億輛影響，加上作為鋰電池主要原料的鈷金屬需求大於供給，傳出蘋果將與礦場接洽直接買鈷，帶動電動車相關概念股包括美琪瑪、康普與致茂等股價強勢表態，美琪瑪盤中彈升逾 5%、康普勁揚近 5%，而致茂也上漲近 3%。

美琪瑪相關權證。資料來源：鉅亨網整理美琪瑪相關權證。資料來源：鉅亨網整理

比特幣概念股也延續昨日開紅盤力道，持續向上推升，撼訊今日盤中強攻漲停價 236.5 元，創歷史新高，青雲、麗臺開盤不久隨即直奔漲停，曜越也大漲約 6%。

人臉辨識概念股也為今日相對強勢類股，包括今年有機會拿下蘋果訂單的浩鑫，量增大漲逾 5%，隆達也強勢大漲逾 6%，晶電也有 3% 的漲幅，新唐則是勁揚近 3%。

以族群來看，生醫族群表現最強勁、上漲超過 1%，化學生醫指數也上揚 0.6%，表現最為弱勢的族群為食品類股，下跌逾 2.6%；櫃買市場則是化工與網通族群最為強勢、上漲約 2%，表現最弱勢的為光電與遊戲族群，下挫約 0.3%。

分析師指出，昨日台股反應封關期間的補漲，今日起則回歸基本面，元月營收繳出好成績的個股有望延續表現，擁有人臉辨識、挖礦與高速運算等題材的族群，則有機會持續走高；短線壓力看 10750 點至 10850 點間，低檔年線 10400 點附近有撐。

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