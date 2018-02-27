通富微電(002156-CN)：富士通中國向大基金等轉讓公司股權

通富微電(002156-CN)2月27日早間公告，2月26日，公司收到股東富士通中國通知，富士通中國與國家集成電路産業投資基金股份有限公司、南通招商江海産業發展基金合夥企業(有限合夥)、甯波梅山保稅港區道康信斌投資合夥企業(有限合夥)簽署了《股份轉讓合同》，共計轉讓公司無限售條件流通股股份184,917,589股。轉讓價格為每股9.20元。

其中，富士通中國擬將其所持公司69,547,131股股份(占公司股份總數的6.03%)轉讓予受讓方産業基金;將其所持公司57,685,229股股份(占公司股份總數的5%)轉讓予受讓方南通招商;將其所持公司57,685,229股股份(占公司股份總數的5%)轉讓予受讓方道康信斌投資。轉讓後，富士通中國持股由18.03%降至2%，大基金持股由15.70%升至21.72%。

公告稱，富士通(中國)有限公司鑒于經營需要，轉讓所持有的通富微電公司的股份。

産業基金是以促進我國集成電路産業發展為目的而設立專業投資基金，通富微電則在先進封裝核心技術和關鍵工藝上擁有豐富的經驗。通過本次權益變動，産業基金將進一步加強與通富微電合作與聯系，支持集成電路龍頭企業發展，帶動中國IC制造産業整體水平和國際競争力的上升。

南通招商、道康信斌投資本次交易主要是出于對公司未來發展前景的看好，分享公司經營成果的目的而進行的財務性投資。

來源：中國證券網

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