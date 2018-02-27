騰訊(00700-HK)ADR再拉升 友邦(01299-HK)績前俏

美股三大指數周一高收，刺激港股ADR指數表現向好，按比例計算收報31746點，升247點，升幅0.78%。
「股王」騰訊控股(00700-HK)ADR收報458.16元，較港收市升5.16元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報80.05元，較港收市升0.5元；港交所(00388-HK)ADR收報298.71元，較港收市升2.91元；中人壽(02628-HK)ADR收報23.93元，較港收市升0.13元。
友邦(01299-HK)公布截至去年11月止全年度業績前ADR表現靠穩，ADR收報64元，較港收市升0.8元。綜合證券界預測，全年度新業務價值介乎33.82億至35.48億美元，2016年度同期為27.5億美元，按固定匯率計(CER)按年增加23%至29%，中位數為34.9億美元(按年增加27%)。
利比亞油田生產受阻的消息，推動外圍油價周一上揚。中海油(00883-HK)ADR收報11.74元，較港收市升0.06元；中石油(00857-HK)ADR收報5.67元，較港收市升0.05元；中石化(00386-HK)收報6.62元，較港收市升0.05元。
中移動(00941-HK)ADR收報74.55元，較港收市升0.3元；聯通(00762-HK)ADR收報10.19元，較港收市升0.05元；中電信(00728-HK)ADR收報3.48元，較港收市升0.02元。
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