〈MWC登場〉闡述Vive願景 王雪紅：VR/AR將釋放AI強大實力

世界行動通訊大會 (Mobile World Congress，MWC) 開展，宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅親自領軍參展，且受邀以創造更好的內容和媒體為主題進行專題演講，闡述 Vive 願景，她強調，5G 將帶來開創與變革，人工智慧將完全理解人類需求，VR 和 AR 可望是釋放人工智慧最強大實力的首要利器。

王雪紅首度擔任 MWC 專題演講嘉賓 (Keynote speaker)，會中更與 BT Group 執行長 Gavin Patterson、CNN Worldwide 董事長 Jeff Zucker、及 Atrium TV and Chairman、DRG 的執行長 Jeremy Fox 一起參與圓桌論壇，針對「Creating Better Content & Media」提出更進一步的看法。

王雪紅以 Vive 的願景闡述科技與人性的融合，將釋放人類無窮的想像力，Vive Reality 正是 VR、AR、5G 和 AI 的總和，她在演講中表示，Vive 是一項以人為本、為人而設計並與全人類共享的技術；透過融合科技與人性，將釋放人類無窮的想像力。

王雪紅說，HTC Vive 是開創高階 VR 體驗的先驅者，驅使開發者發揮想像力、創造出超越過往的鉅作與更佳的體驗；藉由 Vive 強大的沈浸感產生強烈的移情作用，帶來感同身受的虛擬實境體驗。

王雪紅強調，VR 和 AR 是虛擬連續體的一部分，未來將以不同比例組合用在裝置設備，創造出就此改變世界的實用案例，例如醫療保健、學習、VR for Impact 計畫等。

王雪紅表示，Vive Reality 不僅是這些技術的融合，也體現人類如何能與虛擬實境和擴增實境互動，宏達電有責任駕馭並善用這些顛覆性技術的力量，為後代子孫創造更美好的世界。

MWC 西班牙巴賽隆納時間 2 月 26 日至 3 月 1 日登場，今年以「創造更美好的未來」為主題，吸引全球 208 個國家、超過 2300 家廠商參展，8 大展館各有主題，預計將有 10.8 萬名來自行動產業相關領域的專業人士參加，宏達電今年參展兩大主軸為智慧手機和虛擬實境 (VR)。