盤前財經大事搶先讀2018年2月27日

今日操盤前瞻

央行公布 1 月金融情況

美國 1 月耐久財訂單、聯準會主席鮑威爾赴眾院作證

韓國央行利率決策



法說會：美律、環宇 - KY

股東臨時會：大展證、寬魚國際、英格爾

減資後新股掛牌：弘憶股

增資股上市：浩鼎、柏文、謚源



〈MWC 登場〉闡述 Vive 願景 王雪紅：VR/AR 將釋放 AI 強大實力

世界行動通訊大會 (Mobile World Congress，MWC) 開展，宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅親自領軍參展，且受邀以創造更好的內容和媒體為主題進行專題演講，闡述 Vive 願景，她強調，5G 將帶來開創與變革，人工智慧將完全理解人類需求，VR 和 AR 可望是釋放人工智慧最強大實力的首要利器。閱讀全文...

非蘋旗艦 MWC 競豔 Sony、三星 3 月開賣揭開上半年機皇戰火

非蘋旗艦機在 MWC 競豔，在三星搶先發表 S9 系列之後， Sony Mobile 全新旗艦 Xperia XZ2 也在 26 日亮相，強打手機娛樂化勢，搭載高通 Snapdragon 845 八核心處理器，為全球首款支援 4K HDR 錄影的手機，預計 3 月起全球上市，台灣販售版本為 6G RAM/ 64G ROM，雙 sim 卡 4G+4G 版；兩大手機品牌 從新機發表到開賣一路對決，也揭開上半年機皇戰火。閱讀全文...



Fed 將持續升息 誰最心驚膽戰？

根據 CNNMoney 分析報導，大量舉債，讓美國企業得以加速成長，擴大投資，大舉回饋股東，還買回自家股票。然而，當下一波衰退來襲，或利率上升，偏高的債務也會讓企業界不堪一擊。2022 年，美國企業界將有 4 兆美元債務到期。閱讀全文...

投資債券或股市？巴菲特：我 1 分鐘內就會選擇股票

「股神」巴菲特週一 (26 日) 對 CNBC 表示，就長期投資而言，若要在債券與股票之間抉擇，「我會在 1 分鐘內選擇股票」。巴菲特說，我認為持股 30 年，其效益遠優於 30 年期政府債券。閱讀全文...

美股未來的回檔修正，會像似台股大立光的方式？？當一個上市公司未來成長動能，被主要的外部投資者懷疑；而且公司價值已完全彰顯後，股價難免會歷經事件考驗。這些事件有的並非是利空、甚至還是利多。閱讀全文...



