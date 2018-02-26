歐股盤前─指數期貨盤前小幅走高 市場關注鮑威爾聽證會首秀

上週五美股大漲，週一 (26 日) 歐股盤前，主要指數期貨小幅走揚。

台北時間下午 2 點 56 分，歐洲 Stoxx 50 指數期貨漲 0.47%，英國 FTSE 指數期貨漲 0.07%，德國 DAX 指數期貨漲 0.18%，法國 CAC 40 指數期貨漲 0.54%。

市場對聯準會 (Fed) 升息步調疑慮稍減，上週五美股大漲，道瓊工業平均指數收高 347.51 點 (1.39%)，至 25,309.99 點；那斯達克指數收高 127.31 點 (1.77%)，至 7,337.39 點；標準普爾 500 指數收高 43.34 點 (1.60%)，至 2747.30 點。

Fed 日前公布貨幣政策半年報，內容顯示，2018 年初就業市場，趨近或略高於充分就業水準；Fed 新任主席鮑威爾將於 2 月 27 日、3 月 1 日，赴眾、參兩院作證，並於 3 月 20、21 日，主持上任後首場貨幣決策會議，市場密切關注。

投資人持續關注企業財報表現，英聯食品 (Associated British Foods)、分銷外包集團 Bunzl、愛爾蘭銀行 (Bank of Ireland)，以及眼鏡製造商 Luxottica，都將公布財報。

政治消息方面，義大利將於 3 月 4 日舉行國會大選，雖然前總理貝魯斯柯尼領導的中間偏右派，支持率較高，但可能無法獲得足夠選票，主導籌組政府，恐使義大利於選後，陷入「僵局國會」窘境。

沙烏地阿拉伯日前表示，有意在 2019 年鬆綁減產協議，逐步增產；倫敦時間週一凌晨 4 點 40 分左右，布蘭特原油期貨上漲 0.2%，至每桶 67.47 美元，西德州原油期貨上漲 0.4%，至 63.80 美元。