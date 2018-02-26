中國一線城市房價年比由升轉降，二、三線漲幅回落，調控效果續顯

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，中國國家統計局週六公布1月70個主要城市商品住宅銷售價格統計數據顯示，一線城市新建商品住宅銷售價格年比由漲轉降，二、三線城市漲幅亦回落；儘管當前市場也沒有完全進入降價區間，但市場調控效果繼續顯現。按照易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進測算，中國今年1月全國70城新建商品住宅銷售價格指數月比漲0.3%，年比漲5.4%，均保持正增長但幅度變小的態勢，其中，值得一提的是，一線城市房價為32個月以來首現負增長，具有信號意義。「正增長的特點說明，當前市場也沒有完全進入降價的區間，而幅度變小則說明市場調控效果繼續有效，正不斷剔除房價泡沫，類似趨勢預計第一季度都會延續，即此類特徵會保持。」嚴躍進提到，此次城市分類中，最大的信號在於一線城市，因為一線城市在過去的31個月，年比一直處於正成長，如今首次出現下跌。雖然實際感受可能不太一樣，但從統計的角度看，是有信號意義的，體現一線城市房價真正跌回去年水準。他強調，一線城市具有領頭羊的角色，後續二、三線城市也會有類似下跌的可能。當然需要強調一點，這個是統計的概念，而不是實際房價的概念。

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