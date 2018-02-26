台灣主要報紙重要財經新聞 2018年2月26日

台積電衝刺先進製程，已向竹科管理局提出土地需求申請獲准，啟動竹科新研發中心建設，最快明年下半年動工。配合未來量產 5 奈米以下新晶圓廠啟用，台積電將穩居全球晶圓代工龍頭，持續成為蘋果、高通、輝達等大廠釋單首選。
全球人工智慧（AI）、電動車趨勢活絡開展，南亞塑膠旗下電子材料行情水漲船高。台塑集團管理中心委員王文潮日前透露，為滿足市場需求，南亞規劃加碼 3 億美元，在大陸廣東惠州（南亞電子材料有限公司），投資新建銅箔基板、玻纖布廠；加計先前宣布的台灣銅箔廠興建，南亞此波電子材料擴建佈局手筆近台幣 150 億元，蓄勢瞄準新一波應用商機。
世界行動通訊大會（Mobile World Congress，MWC）本周一登場，多家手機品牌推出上半年新機，三星在展前搶先發表旗艦機皇 Galaxy S9 系列，以雙光圈鏡頭、自動辨識環境切換適合光圈，以及虹膜╱臉部雙辨識特色功能，下周一（3 月 5 日）開放預購搶市，台灣三星看好較前代系列銷量成長 1 成。
聯合報
中共建議修憲 刪國家主席任期限制
全台瘋搶衛生紙 消保處：3 月中前絕不會漲
彭交棒 楊總裁時代來臨
經濟日報
台積強攻 3 奈米 千億蓋研發中心
台股三利多 元宵行情熱
老屋強制健檢 擴大實施
蘋果日報
告別央行 彭淮南：我是銀行人
MWC 今開幕 三星機皇搶先亮相
投資人小心了 股神抱現金不出手
中國時報
陸修憲 為習近平續任鋪路
14A 總裁彭淮南 揮別央行
4 大賣場衛生紙 3 月中前不漲
工商時報
南亞砸 150 億 擴建電子材料
彭總裁的最後一夜 仍掛念物價
老屋健檢 賴揆今開藥方
自由時報
「習皇」夢成真？ 中國國家主席擬無任期限制
結束 20 年總裁生涯 彭老今揮別央行
美升息動見觀瞻 法人︰提高風險意識