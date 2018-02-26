兩大題材助攻 3檔金融股漲幅強勢

金融股 1 月獲利表現亮眼，加上市場普遍預期今 (2018) 年美國將升息 2 至 3 次，銀行業者利差可望進一步擴大，金融股可望受惠，接下來金融股法說會本周開跑，在升息題材與法說會行情助攻帶動下，金融股今 (26) 日股價表現不俗，第一金、元大金和中信金漲幅相對類股亮眼。

第一金法說會將登場，去 (2017) 年稅後純益達 154.32 億元，受到慶富案提存呆帳影響獲利，較 2016 年 172.75 億元衰退，不過仍連續第六年突破百億元大關。

而近年來防制洗錢及打擊資恐成為金融業重要議題，金融業繃緊神經，第一金旗下第一銀行砸 2200 萬元，協助行員取得國際反洗錢師證照。

至於上周擠進外資買超排行榜中的永豐金，將於 3 月 12 日舉行法說會，儘管永豐金去年陷入弊案風波，但獲利仍平穩，2017 年稅後盈餘為 89.96 億元，優於前年的 82.83 億元，年增 8.6%，每股稅後盈餘 (EPS) 為 0.81 元。展望今年，永豐金擺脫三寶案陰霾後，今年營運方向備受矚目。

如果投資人仍看好永豐金行情走勢，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如永豐金凱基 77 購 01(071949-TW)、永豐金麥證 77 購 01(073035-TW)、永豐金麥證 79 購 01(073804-TW)。