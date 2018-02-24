分析師：要知道股市的下一步走勢 就參考比特幣

根據 CNBC 分析報導，想要知道股市的下一步走勢？貢德拉赫 (Jeffrey Gundlach) 說，就參考比特幣。

「說也奇怪，比特幣似乎是社會氣氛與市場氣氛的代表，」DoubleLine 資本公司創辦人貢德拉赫週五告訴 CNBC 說。「自 9 月 7 日以來，股市直線上漲，像是由比特幣率領，也類似比特幣的漲勢。比特幣由約 4500 美元開始，一直上漲到了約 20000 美元。」

「比特幣於 12 月中上漲至高點，而後崩盤大跌。這似乎預示了股市的動盪，」他說，並指出加密貨幣近來已見回穩。「如果股市要再大跌，我認為比特幣可能會先下跌。」

本月初，股市擺脫了沉悶走勢，大幅下跌。S&P 500，道瓊與 Nasdaq 一度落入回檔修正領域。這似乎是追隨比特幣先前的跌勢。

自 2 月 8 日以來，比特幣已於 8000 至 10000 美元之間回穩。若再出現大幅走勢，可能預示股市的未來走勢。

貢德拉赫說：「奇怪的是，像比特幣這類投機資產，幾乎可以做為未來走勢的先行指標。」

貢德拉赫是主要的債券經理人之一，常被視為是債券天王。

週五，他對工資上漲却不會引發通貨膨脹大幅上升，表示懷疑。

本月稍早，美國勞工部公布年度工資成長大幅高於預期，通貨膨脹上升的擔憂使得股市大幅下挫。