26日人民幣中間價全線上揚 兌美元報6.3378升值104點

新浪外匯訊 2 月 26 日，人民幣兌主要貨幣匯率中間價全線升值，兌美元中間價報 6.3378 較上一個交易日昇值 104 個基點。

人民幣匯率中間價全線升值（外幣貶值）

目前，美元指數低位徘徊於 90 關口下方。儘管有特朗普減稅法案的支持，以及特朗普要再接再厲搞個 1 萬億美元的基建投資，還有美聯儲縮表等有利於支撐美元匯率的因素，但是，2018 年美元匯率走勢仍然不看好。

原因主要有三個：一是基本面上，歐元區經濟處於明顯的上升期，有利於支持歐元繼續走強。1999 年以來，當歐元區經濟增速高於美國時，美元匯率下跌，而歐元匯率則是上漲。二是周期性因素。通過技術分析可以發現，美元指數已經走完了兩個完整的周期，一個週期大約 16 年，其中 8-9 年的上升期，8 至 7 年的下跌期。2017 年初美元指數創出 2008 年 3 月以來第三個週期的最高點，此後轉入第三個週期的下跌階段。三是貨幣層面的因素。儘管美國已經自 2017 年 10 月份開始縮表，而目前歐洲中央銀行仍處於量寬階段，但是，整體上看，由於德國在其中的地位，歐洲中央銀行的貨幣紀律可能會更好，並且市場關於歐洲中央銀行貨幣政策收緊的預期可能會提高。

相比較而言，專家看好人民幣順勢向上。第一，中國經濟基本面回暖，跨境資本從大幅流出轉為流入，國際收支平衡表改善，緩解人民幣匯率貶值預期。第二，中間價形成機制對沖了人民幣匯率貶值壓力。中國具備較強貿易競爭力，且近期經濟基本面逐步好轉。同時，全球資本開始回流至新興市場國家，中國保持較為嚴格的資本流出管制。整體來看，人民幣仍有一定升值基礎。

新聞來源 ：新浪財經