英鎊無預兆「閃崩」 交易員傻眼

摘要：在沒有任何「大新聞」的情況下，英鎊瞬間急跌 64 點至 1.3905，隨後又迅速收復失地並擴大漲幅。是某位交易員「手抖」了？還是有其他原因作祟呢？

台北時間周五晚 7 點左右，英鎊突然出現「閃崩」，瞬間急跌 64 點左右至 1.3905。

隨後，英鎊兌美元又迅速反彈，目前已經收復「閃崩失地」，並繼續擴大漲幅，觸及 1.40 關口。

（圖片來自金融部落格 zerohedge）

突如其來的閃崩讓交易員們極度傻眼，因為在異動出現前並沒有什麼特別的新聞會觸發這一走勢。

彭博引述一位交易員表示，英鎊出現這樣的異動，可能是由於某個交易員「手抖」輸入錯誤，因為英鎊的大量賣單僅出現在一個平台上。

但花旗銀行指出，由於上述交易員是匿名發表評論，大家對其分析應持保留態度。花旗還提醒稱，「需要注意的是，英國相關的其它資產並沒有出現相應的變動，考慮到英鎊急跌後迅速反彈，不排除與美國交易前時段的資金流向有關。」

今天還有一則新聞顯示，英國首相發言人稱，英國首相梅伊將在 3 月 2 日發表脫歐主題演講，闡述英國的脫歐策略，此外，英國政府也將致力於儘可能保障與歐盟的無摩擦貿易。但這則新聞的發布時間是在英鎊閃崩之後。

『新聞來源／華爾街見聞』