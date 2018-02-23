◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧02月23日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 直得 新昕纖 杏昌 撼訊 易威 樺晟 富邦美債7-10 精確 謚源 強生 英格爾 南璋 雙鴻 富邦美債20年 瀧澤科 東林 其祥-KY 勝昱 晟楠 元大美債7-10 榮群 欣厚-KY 德麥 飛寶企業 寶得利 元大美債1-3 天宇 友銓 世坤 精確 撼訊 元大投資級公司債 凱衛 達威 冠好 宏易 元大中國債3-5 點晶 松崗 萬國通 唐鋒 國泰5Y+新興債 泰谷 三圓 新昕纖 台蠟 國泰1-5Y高收債 振維 雙喜 飛寶企業 榮群 合世 牧德 力泰 光明 天宇 易威 凱美 理銘 聚紡 新零售 南璋 華韡 雅茗-KY 興采 力新 勝昱 撼訊 亞都 直得 恩得利 飛寶企業 沛波 東凌-KY 泰茂 李洲 精確 沛亨 關中 至興 凱柏實業 宏易 全達 隆中 萬在 遠昇 唐鋒 英格爾 時報 長佳 及成 台蠟 富驛-KY 欣泰 唐鋒 鑫龍騰 榮群 永純 和進 天宇 致振 耀勝 新零售 威潤 倚強 力新 唐榮 鑫創 恩得利 晉椿 廣寰科 李洲 世豐 點晶 凱柏實業 久陽 建舜電 遠昇 尼克森 泰谷 及成 凌網 典範 鑫龍騰 李洲 長天 和進 凱柏實業 益通 耀勝 港建 振維 倚強 耀勝 鴻翊 鑫創 至寶電 迎輝 廣寰科 錦明 欣厚-KY 點晶 廣寰科 兆遠 建舜電 杭特 系統電 泰谷 幸康 世紀 典範 長天 華容 長天 重鳥鵬 建榮 益通 泓格 立衛 振維 東林 天揚 鴻翊 盈正 鈺創 迎輝 世紀 合正 欣厚-KY 青雲 金利 兆遠 慕康生醫 寶聯通 系統電 昇益 昇益 世紀 通泰 凱鈺 華容 三聯 德宏 建榮 合邦 寬魚國際 立衛 業強 合邦 天揚 九豪 萬旭 鈺創 訊達 驊宏資 合正 撼訊 久正 金利 亞銳士 上揚 寶聯通 安碁 全譜 昇益 晉泰 易通展 凱鈺 上揚 元隆 德宏 全譜 沛亨 寬魚國際 松崗 九暘 合邦 易通展 凱碩 萬旭 迅德 全達 驊宏資 倉和 奧斯特 久正 光菱 福華 上揚 星雲 保銳 全譜 三圓 常珵 易通展 士開 立碁 元隆 雙喜 越峰 沛亨 力泰 士開 九暘 理銘 志嘉 凱碩 中連貨 富裔 全達 安心 燦星旅 奧斯特 燦星旅 富驛-KY 福華 高野 劍湖山 保銳 亞都 德記 常珵 老爺知 泰偉 立碁 滿心 華義 越峰 德記 得利影 士開 關中 鼎創達 志嘉 誠品生活 花王 富裔 泰偉 邦泰 燦星旅 得利影 富驛-KY 時報 劍湖山 琉園 德記 耀億 泰偉 旭然 華義 鼎創達 得利影 寶島科 時報 明揚 鼎創達 綠河-KY 花王 霹靂 邦泰 欣雄 欣泰