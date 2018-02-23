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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧02月23日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          直得              新昕纖   杏昌     撼訊       
易威     樺晟     富邦美債7-10          精確              謚源     強生     英格爾     
南璋     雙鴻     富邦美債20年          瀧澤科            東林     其祥-KY             
勝昱     晟楠     元大美債7-10          榮群              欣厚-KY  德麥                
飛寶企業 寶得利   元大美債1-3          天宇              友銓     世坤                
精確     撼訊     元大投資級公司債          凱衛              達威     冠好                
宏易              元大中國債3-5          點晶              松崗     萬國通              
唐鋒              國泰5Y+新興債          泰谷              三圓     新昕纖              
台蠟              國泰1-5Y高收債          振維              雙喜     飛寶企業            
榮群              合世              牧德              力泰     光明                
天宇              易威              凱美              理銘     聚紡                
新零售            南璋              華韡              雅茗-KY  興采                
力新              勝昱              撼訊              亞都     直得                
恩得利            飛寶企業          沛波              東凌-KY  泰茂                
李洲              精確              沛亨              關中     至興                
凱柏實業          宏易              全達              隆中     萬在                
遠昇              唐鋒              英格爾            時報     長佳                
及成              台蠟              富驛-KY           欣泰     唐鋒                
鑫龍騰            榮群                                         永純                
和進              天宇                                         致振                
耀勝              新零售                                       威潤                
倚強              力新                                         唐榮                
鑫創              恩得利                                       晉椿                
廣寰科            李洲                                         世豐                
點晶              凱柏實業                                     久陽                
建舜電            遠昇                                         尼克森              
泰谷              及成                                         凌網                
典範              鑫龍騰                                       李洲                
長天              和進                                         凱柏實業            
益通              耀勝                                         港建                
振維              倚強                                         耀勝                
鴻翊              鑫創                                         至寶電              
迎輝              廣寰科                                       錦明                
欣厚-KY           點晶                                         廣寰科              
兆遠              建舜電                                       杭特                
系統電            泰谷                                         幸康                
世紀              典範                                         長天                
華容              長天                                         重鳥鵬              
建榮              益通                                         泓格                
立衛              振維                                         東林                
天揚              鴻翊                                         盈正                
鈺創              迎輝                                         世紀                
合正              欣厚-KY                                      青雲                
金利              兆遠                                         慕康生醫            
寶聯通            系統電                                       昇益                
昇益              世紀                                         通泰                
凱鈺              華容                                         三聯                
德宏              建榮                                         合邦                
寬魚國際          立衛                                         業強                
合邦              天揚                                         九豪                
萬旭              鈺創                                         訊達                
驊宏資            合正                                         撼訊                
久正              金利                                         亞銳士              
上揚              寶聯通                                       安碁                
全譜              昇益                                         晉泰                
易通展            凱鈺                                         上揚                
元隆              德宏                                         全譜                
沛亨              寬魚國際                                     松崗                
九暘              合邦                                         易通展              
凱碩              萬旭                                         迅德                
全達              驊宏資                                       倉和                
奧斯特            久正                                         光菱                
福華              上揚                                         星雲                
保銳              全譜                                         三圓                
常珵              易通展                                       士開                
立碁              元隆                                         雙喜                
越峰              沛亨                                         力泰                
士開              九暘                                         理銘                
志嘉              凱碩                                         中連貨              
富裔              全達                                         安心                
燦星旅            奧斯特                                       燦星旅              
富驛-KY           福華                                         高野                
劍湖山            保銳                                         亞都                
德記              常珵                                         老爺知              
泰偉              立碁                                         滿心                
華義              越峰                                         德記                
得利影            士開                                         關中                
鼎創達            志嘉                                         誠品生活            
花王              富裔                                         泰偉                
邦泰              燦星旅                                       得利影              
                  富驛-KY                                      時報                
                  劍湖山                                       琉園                
                  德記                                         耀億                
                  泰偉                                         旭然                
                  華義                                         鼎創達              
                  得利影                                       寶島科              
                  時報                                         明揚                
                  鼎創達                                       綠河-KY             
                  花王                                         霹靂                
                  邦泰                                         欣雄                
                                                               欣泰
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