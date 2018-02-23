橋椿去年EPS1.33元擬配0.3元股息 雙創上市來新低

衛浴金屬零組件廠橋椿金屬 (2062-TW) 中科新廠去年在投產橋椿今 (23) 日 董事會通過去年財報稅後純益 2.18 億元，年減 70%，創上市以來新低，每股純益為 1.33 元，而董事會決議配發去年股利 0.3 元也為上市新低。

橋椿的去年股利配發案，將提交 5 月 8 日召開的股東會決議；而以今天橋椿的收盤價 36.15 元計算，其股利現金殖利率為 0.83%。

橋樁 2017 年財報全年營收 59.75 億元，毛利率為 18.57%，稅後純益 2.18 億元，每股純益 1.33 元，獲利則創上市以來年度新低，較去年衰退 7 成。

橋椿去年第 4 季獲利數，單季稅後純益為 2038 萬元，季增 1.62 倍，年減 90%，每股純益為 0.12 元；橋椿第 4 季單季毛利率回升到 16.7%，較第 3 季增加 2.42 個百分點，稅後純益 2038 萬元，則較第 3 季增加 1.62 倍，年減 90%，每股純益為 0.12 元。

橋椿去年獲利大幅衰退，原因在投資高達 50 億元的中科新廠投產，良率及產量逐步拉升過程中對營運造成虧損，不過第 4 季產量及生產良率已較第 3 季改善，法人估計，橋椿去年每季認列的中科新廠虧損高達 1 億元。

至於橋樁去年第 4 季獲利較第 3 季回升，部分原因來自與客戶端約定因人民幣升值及鋅原料上漲的調價機制，陸續在 11 月及 12 月陸續生效，加上中科新廠生產狀況改善，推升第 4 季的毛利率及獲利較第 3 季為佳。

展望 2018 年第 1 季的營運，橋椿訂單不成問題，部分已完成生產的產品，在客戶貨倉正等待提貨認列營收，最重要關鍵在於中科廠的生產量及良率狀況能否持續向上拉升。

橋椿金屬去年的資本支出為 15.66 億元，2018 年仍規劃有約 5 億元的資本支出。

目前橋椿股價在歷史低檔盤整，主要在該公司遭 MSCI 自小型股成分中剔除，去年獲利出現明顯衰退，但該公司在去年底的每股淨值仍有 33 元，也是目前支撐股價的重要因素之一。