橋椿中科廠產量及良率去年Q4再走高 全年EPS1.33元

衛浴金屬零組件廠橋椿金屬 (2062-TW) 中科新廠去年在投產後，營運狀況逐步改善中，橋椿今 (18) 日公布去年第 4 季自結獲利數，單季稅後純益為 2030 萬元，季增 1.62 倍，年減 90%，每股純益為 0.12 元，2017 年全年稅後純益 2.17 億元，年減 70.85%，創上市以來新低，每股純益為 1.33 元。

橋椿第 4 季單季毛利率回升到 16.7%，較第 3 季增加 2.42 個百分點，稅後純益 2030 萬元，則較第 3 季增加 1.62 倍，年減 90%，每股純益為 0.12 元。

橋樁 2017 年全年營收 59.75 億元，毛利率為 18.58%，稅後純益 2.17 億元，每股純益 1.33 元，獲利則創上市以來年度新低，較去年衰退 70.85%。

橋椿去年獲利大幅衰退，原因在投資高達 50 億元的中科新廠投產，良率及產量逐步拉升過程中對營運造成虧損，不過第 4 季產量及生產良率已較第 3 季改善，法人估計，橋椿目前每月認列的中科新廠虧損高達 1 億元。

至於橋樁去年第 4 季獲利較第 3 季回升，部分原因來自與客戶端約定因人民幣升值及鋅原料上漲的調價機制，陸續在 11 月及 12 月陸續生效，加上中科新廠生產狀況改善，推升第 4 季的毛利率及獲利較第 3 季為佳。

展望 2018 年第 1 季的營運，橋椿訂單不成問題，部分已完成生產的產品，在客戶貨倉正等待提貨認列營收，最重要關鍵在於中科廠的生產量及良率狀況能否持續向上拉升。

目前橋椿股價在歷史低檔盤整，主要在該公司遭 MSCI 自小型股成分中剔除，去年獲利出現明顯衰退，但該公司在去年底的每股淨值仍有 33 元，也是目前支撐股價的重要因素之一。