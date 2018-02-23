三發去年Q4獲利旺超越前3季總和 全年EPS 1.51元

上市建商三發地產 (9946-TW) 在包括高雄市的「三發晶沙」及新北市鶯歌「三發宏韻」交屋挹注之下，去年第 4 季營收譜出佳績，三發地產今日公告去年財報，稅後純益 2.53 億元，超越前 3 季獲利總和，每股純益 0.96 元，全年稅後純益 3.96 億元，年減 1.76%，每股純益 1.51 元；股東會訂 5 月 28 日召開。

三發地產今天公布去年財報，全年營收 16.53 億元，年減 38.78%，稅後純益 3.96 億元，年減 1.76，每股純益 1.51 元，公司主管指出，今年以來銷售動能逐步加溫，尤其台灣南部地區建案銷售轉趨熱絡，春節前後銷售近 20 戶。

三發地產去年第 4 季營收 8.51 億元，超過前 3 季營收總和，也創 2 年來單季新高，季增 2.39 倍，年增 79.59%，第 4 季單季稅後純益 2.53 億元，季增 3.99 倍，年增 1.55 倍，單季每股純益達 0.96 元。

三發地產有包括高雄市的「三發晶沙」及台南永康的「三發匯世界」兩大總銷 100 億元建案，為該公司去年第 4 季到今年入帳主力，其中台南永康的「三發匯世界」建案則將在今年第 3 季起入帳；三發地產主管指出，目前今有包括林口、台南及新莊的土地庫存，將適時進行市場推案。

三發地產目前在台北市北投有總銷 17 億元的小型建案「三發景悅」成屋，並於新北市鶯歌有總銷 10 億元的「三發宏韻」，去年 12 月起也開始交屋並進行成屋銷售。