交屋入帳挹注 三發地產去年Q4營收 創2年來單季新高

上市建商三發地產 (9946-TW) 在包括高雄市的「三發晶沙」及新北市鶯歌「三發宏韻」交屋挹注之下，去年第 4 季營收譜出佳績，該公司今 (9) 日公布去年 12 月營收，達 4.06 億元創 2 年新高，月增 4.4%，年增 91.38%，第 4 季營收 8.51 億元，也創 2 年來單季新高，季增 2.39 倍，年增 79.59%，去年營收 16.52 億元，年減 38.78%。

三發地產去年前 3 季營收為 8.01 億元，稅後純益為 1.43 億元，每股純益為 0.55 元，第 4 季交屋入帳金額 8.51 億元，就超過前 3 季營收的總和。

三發地產有包括高雄市的「三發晶沙」及台南永康的「三發匯世界」兩大總銷 100 億元建案，為該公司去年第 4 季到今年入帳主力；該公司主管指出，三發地產目前今有包括林口、台南及新莊的土地庫存，將適時進行市場推案。

三發地產去年第 4 季起有總銷 50 億元高雄市「三發晶沙」建案開始交屋入帳，另外台南永康的「三發匯世界」建案則將在今年第 3 季起入帳，這兩大建案合計總銷 100 億元。

三發地產目前在台北市北投有總銷 17 億元的小型建案「三發景悅」成屋，並於新北市鶯歌有總銷 10 億元的「三發宏韻」，也在去年 12 月起交屋。