中國科技間諜全面入侵　一杯咖啡偷走75億元砷化鎵關鍵技術

《財訊》獨家揭露一起橫跨美、中、台科技間諜大案！報導指出中國成都嘉石科技公司在過去八年，利用高位和高薪利誘工程師，突破美國高階通訊晶片的技術封鎖。間諜案中一個關鍵場景，竟在林口星巴克門市。

農曆年前的二月三日，一則少有人關注的新聞刊登在報紙上，標題寫著：「涉嫌出口軍事晶片到中國，台裔教授被拒保釋」，但熟悉內情的科技界人士都知道，這是一起橫跨美、中 、台三地半導體產業間諜案的關鍵轉折。

根據《財訊》雙週刊報導，位於成都的嘉石科技，過去八年，他們在美國矽谷和台灣桃園布下了綿密的產業間諜網，不但造成台灣砷化鎵產業投資價值達七十五億元以上的研發成果，被嘉石科技輕易取得，還有可能讓中國取得生產先進軍用雷達關鍵元件的技術能力，改寫中美兩國之間的遊戲規則。

故事從二○一一年開始談起。這一年，美國開始調查，中國中興通訊息把美國禁止出售的通信設備賣給伊朗電信，根據美國司法部調查，為了繞過美國禁運的禁令，中興還特別組成一支十三個人的小組美化財報，所有和伊朗案有關的電子郵件，每天都會自動被系統刪除。

中興為何如此戒慎恐懼？因為，中興雖然能賣電信系統，但其中和通信相關的晶片，卻全都由美國公司提供，通信晶片用的多半是化合物半導體，例如，一種稱為砷化鎵的技術，少了這種半導體技術，即使像中興這樣的中國國家隊企業，都做不出電信設備。

一○年，一家叫嘉石科技的公司在成都成立。嘉石原本只是一家五億元人民幣資本額的小公司，在砷化鎵技術也遲遲沒有突破，但這家公司和中國官方關係深厚，嘉石總經理高能武，是中國電子科技集團公司第二十九研究所的主任研究員，百度百科的資料寫明，中電科是直屬國務院的大型國企，「是軍工企業的國家隊」，從雷達方陣、衛星技術，甚至太空通訊用的電子系統都由二十九所負責開發。

《財訊》雙週刊取得美國司法部引用 FBI 幹員的調查報告指出，從一一年開始，嘉石科技找到了一個來自台灣的重量級專家石宇琦（Yi-Chi Shih）出任總裁（President）。石宇琦的經歷顯赫，他和美國軍方關係密切，根據本刊取得的訴狀，石宇琦曾在一九八二到八四年間擔任美國海軍研究生院（Naval Postgraduate School）電機系副教授。接著，他到美國大型軍火公司，負責單片氮化鉀微波集成電路晶片設計與開發。石宇琦確實是這方面的技術高手，因為九七年，他成立了一家 MMCOMM 公司，開發先進的點對點通訊技術和雷達技術。○七年，他再把這家公司賣給美國大型軍火商。從美國訴狀的內容可以看出，石宇琦二十多年的職業生涯，大部分在和美國軍火工業打交道。

沒想到，一八年一月十九日，石宇琦卻在美國被捕，罪名是涉嫌向中國出口受管制的敏感技術與晶片及跨國洗錢，最高可判二十五年重罪，關鍵就在於他把他最擅長的 MMIC 晶片賣到中國。

最關鍵的一天，是一三年十二月二十六日；這一天，石宇琦透過他能控制的影子公司，從美國最尖端的晶片公司，買下了一批 MMIC 晶片；同一天，他花十幾萬美元製作完成的晶圓片，寄到加州的人頭手上，要買到這批晶片，必需不斷簽下保證不出口美國的同意書，但一收到晶片，他就透過電子郵件下令，用最快的速度，以 FedEx（聯邦快遞）寄到香港另一個人頭手上，報關項目只簡單填上「玻璃樣品」並虛報商品價值只有一百美元，信件寄到當天，香港的人頭就收到通知，會有人從北京將這批晶片帶走。透過石宇琦建立的網絡，嘉石科技開始建立起氮化鎵等尖端化合物半導體的製造能力。

設計是一回事，要能量產尖端的化合物半導體，仍然十分挑戰。一五年，中國最大的飛機維修公司海特高新增資嘉石科技五億一千萬人民幣，準備量產化合物半導體晶圓，嘉石總經理高能武於是把目標指向台灣，希望補齊這塊技術缺憾的最後一片拼圖。

第一個關鍵人物，是台灣人楊光宇，他原本是台灣聯穎光電的研發經理，根據《自由時報》報導，楊光宇在一三年從聯穎離職後曾到嘉石工作。一五年，高能武改聘楊光宇為顧問，並把他派回台灣，檢方認為，任務就是在台灣竊取量產砷化鎵的關鍵技術。

做砷化鎵晶圓並不容易，砷化鎵最頂尖的製程，就是六吋的砷化鎵晶圓，當時中國沒有任何一間公司能生產，就連台灣大廠穩懋都是咬牙苦撐，投資多年之後，才在○七年發展出量產技術，讓公司轉虧為盈，並因而拿下全球頂尖半導體公司 Avago（安華高，後併購博通）的生產代工訂單。

高能武並不放心讓楊光宇一個人回台灣，他另外找了另一個台灣人，薩摩亞公司華泓科技合夥人龍嘉弘負責管錢，楊光宇則負責找懂砷化鎵技術的工程師，再把對方變成商業間諜，一張滲透台灣科技業的網就此展開，二人都涉嫌觸犯營業祕密法。

高能武給楊光宇一個月八萬元人民幣（約合新台幣四十萬元）的顧問費，加上初期十萬元人民幣（約合新台幣五十萬元）的簽約金，讓楊光宇重回台灣，但楊光宇不能直接碰到錢，高能武把錢匯到華泓在香港的戶頭，再由龍嘉弘轉交，不管是給楊光宇的錢，還是分給其他求職工程師的錢，龍嘉弘都能分到五到二○％不等的佣金。

在台灣偷技術，他們先從求職網站開始，尋找有意離職的工程師，因為人員異動的時候，最可能帶走關鍵技術。

他們才在台灣展開工作一個月後，就有重大突破。龍嘉弘透過求職網站，找到穩懋內部的工程師白勝傑，龍嘉弘以獵人頭公司的名義和白勝傑聯絡，雙方約在林口復興北路的星巴克，展開第一次面談。穩懋董事長陳進財做夢也沒想到，這個離穩懋車程不到十分鐘的咖啡店，在一五年八月後的四個月內，竟然變成商業間諜交易穩懋核心技術的祕密交易地點。

一五年八月七日晚上七點，龍嘉弘確認白勝傑了解相關技術後，再約他在林口星巴克和楊光宇見面，兩人合演一場戲給白勝傑看，楊光宇告訴白勝傑，有金主要在台灣投資一座半導體新廠，有意挖角他，再拿出一份建廠合約要白勝傑簽下，簽約之後，楊光宇馬上拿出台幣七萬元給白勝傑當作八月分的薪資。

當天，楊光宇就傳送了一份技術文件給白勝傑，這份文件像是一份填空題，全是嘉石科技在生產半導體時無法解決的關鍵；例如，薄膜製程的流程，每一道工法的參數，要白勝傑一一填上。白勝傑利用工作時記錄技術關鍵，在九月一日，把穩懋內部三種製程的參數細節，全數寄給回楊光宇。

九月二日，楊光宇再約白勝傑在星巴克見面，他當面把當月的七萬元薪資交給白勝傑，再要求他把四種更困難、更機密的薄膜製程參數偷給他。這一次，白勝傑已經不能只靠動筆抄抄，就把技術帶走，他得突破系統防線，違規列印三種關鍵製程的技術資料，再帶到星巴克交給楊光宇，他也涉嫌侵害穩懋營業祕密。

這時候，白勝傑已經知道楊光宇真正的目的不是在台灣建廠，而是為中國蒐集技術情報，他開始與楊光宇討論去中國面試，楊光宇更順水推舟，要求他從穩懋偷偷列印更多機密資料。九月二十六日，楊光宇更帶著白勝傑到成都和高能武面試，當面展示所有的技術細節。十一月，高能武原本要發四十萬元人民幣簽約金給白勝傑，讓他到成都上班，但就在發放前，檢調發動搜索，白勝傑在登機飛往成都前被捕。

【完整報導詳見財訊 549 期】