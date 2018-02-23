〈錠嵂保經展望〉母公司中聯集團3-5年營收拚百億元 靠兩岸三地併購壯大營運

錠嵂保經董事長李淑芬今 (23) 日表示，目前母公司美國中聯集團營收約新台幣 30 億元，希望 3-5 年內營收可達 100 億元目標。而營收要倍數成長，主要要靠併購，且已有兩岸三地併購積極洽談中。

錠嵂保經總經理趙惠仙表示，目前台灣錠嵂保經員工 3000 多人，而兩岸三地員工則為 5000 多人。

而 AIA 友邦人壽去年 12 月宣布，因於長期業務發展策略調整，裁撤業務員通路，300 多名業務員最後都由錠嵂保經承接，包括台北大同、南京以及高雄鼓山通訊處，總計 300 多名業務員全部加入錠嵂保經。未來除了傳統業務及自身發展之外，除了擴大增員，還會積極擴展其他通路。

李淑芬則表示，目前母公司美國中聯集團營收約新台幣 30 億元，希望 3-5 年內營收可達 100 億元目標。而營收要倍數成長，主要要靠併購，而未來在美國那斯達克掛牌上市所籌到的資金大部分要用於併購，且兩岸三地都有併購案在積極洽談中。

美國中聯集團總裁毛以孝強調，兩岸三地的併購已經醞釀 5、6 年，基礎已經完成，今 (2018) 年要跨出一大步，「以蓋樓來比喻，就是今年會很明顯看到冒出地面的樓層。」大陸會有幾個省、台灣會有一些公司、及其他通路的直接展開，而且不只是拓展，而是會有成果。