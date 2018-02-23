電動車雙利多加持 美琪瑪與康普齊漲同慶

英國石油公司 (BP) 認為 2040 年電動車將增加 100 倍至 3.2 億輛，加上作為鋰電池主要原料的鈷金屬需求大於供給，傳出蘋果將與礦商接洽直接買鈷，帶動電動車相關概念股延續昨 (22) 日強勁走勢，美琪瑪 (4721-TW) 今 (23) 日盤中再度亮燈漲停，康普 (4739-TW) 也一度大漲 7%。

消息指出，蘋果有意在電動車領域先行卡位，因此積極佈局金屬鈷原料來源，不過，在目前電動車產業轉熱的趨勢下，鈷原料可能面臨短缺的疑慮也隨之而來，蘋果為確保電池原料來源，傳出直接與礦商洽談 5 年以上長約。

另一方面，BP 在年度能源展望報告中也預測，到了 2040 年時，全球電動車規模將從目前的 320 萬輛，大增 100 倍至 3.2 億輛，相當於全球總汽車量約 15% 左右，而國際信評機構惠譽 (Fitch) 近日也出具能源展望報告，同樣認為電動車規模將大增，並預估 2040 年全球電動車規模可能超過 10 億輛。

除上述利多消息外，美琪瑪與康普也在 1 月營收亮眼，對動力電池材料後市展望樂觀帶動下，今日股價再攻高，除美琪瑪站上半年線外，康普也攀近 4 個月以來高點。

若投資人看好康普後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如康普元富 77 購 01(071677-TW)、康普凱基 78 購 03(073520-TW)、 康普元大 78 購 01(073640-TW) 等。

康普相關權證。資料來源：鉅亨網整理